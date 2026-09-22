Sultanhisar’da 'Aile Ocağımız' projesiyle talepler yerinde değerlendirildi

Ziyaretlerin kapsamı:

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Çoban ile mahalle muhtarlarının katılımıyla yürütülen Aile Ocağımız Sultanhisar projesi kapsamında bir dizi hane ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaretler arasında şehit Ufuk Demirkıran’ın ailesinin ziyareti ile Kavaklı Mahallesi’nden Sami Avcı ve ailesinin hanesine yapılan konukluk öne çıktı.

Vatandaş odaklı iletişim ve beklentiler:

Kaymakam Ateş, hanelerde ailelerle bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu, taleplerini ve ihtiyaçlarını doğrudan dinledi. Ziyaretlerde vatandaşların mevcut beklentileri hakkında bilgi toplanırken, ailelerin yerinde tespit edilen ihtiyaçlarına öncelik verilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Hanelerde yürütülen görüşmeler, kurum temsilcileri ile mahalle muhtarları arasında doğrudan iletişim kurulmasını sağladı; böylece başvuruların ve taleplerin saha koşullarında değerlendirilmesi hedeflendi. Bu yaklaşım, ihtiyaçların daha hızlı ve yerinde belirlenmesine katkı sunuyor.

Kaymakam Ateş, devletin vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek ailelere sağlıklı ve huzurlu günler diledi. Ziyaretlerin, hem destek mekanizmalarının güçlendirilmesi hem de toplumla kopuk olmayan bir hizmet anlayışının sürdürülmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE "AİLE OCAĞIMIZ SULTANHİSAR" PROJESİ KAPSAMINDA HANE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.