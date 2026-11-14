Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Sultanhisar'da Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi çevresine tel örgüyle güvenlik takviyesi

Sultanhisar Belediyesi, Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi çevresinde tel örgü çalışmasını tamamlayarak öğrencilerin güvenliğini güçlendirdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Sultanhisar'da Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi çevresine tel örgüyle güvenlik takviyesi

Okul çevresinde yeni güvenlik önlemi:

Sultanhisar Belediyesi, Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi çevresindeki güvenlik çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmada okulun çevresine tel örgü çekilerek öğrencilerin güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri tarafından yürütülen uygulama kapsamında çevre düzenlemesi ve tel örgü montajı tamamlandı. İşlemin amacının, okul çevresinde olası risklerin azaltılması ve öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim görmesinin sağlanması olduğu bildirildi.

Başkanın açıklaması:

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, çalışmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisemizin çevresinde güvenliği artırmak amacıyla tel örgü çalışmalarımızı tamamladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliği ve eğitimi için her zaman okullarımızın yanındayız" dedi.

SULTANHİSAR BELEDİYESİ, ATÇA ŞEHİT MUTLU UÇAR ANADOLU LİSESİ ÇEVRESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ...

SULTANHİSAR BELEDİYESİ, ATÇA ŞEHİT MUTLU UÇAR ANADOLU LİSESİ ÇEVRESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA TEL ÖRGÜ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

COP31'de sinema ve iklim buluşması: Common Pear birinci seçildi
images

FAA: hava sahasında normalleşme sürüyor; 4–5 bin uçuş iptal olabilir
images

Nilüfer halkı madencilik kararlarına ortak itiraz etti
images

Üsküdar sahilinde dalgaların ıslattığı anlar sosyal medyada gündem oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı