Sultanhisar’da camilerde acil duruma hazırlık eğitimi

Eğitimin amacı ve düzenlenişi:

Sultanhisar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen aylık mutat toplantının ardından din görevlilerine yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi. Programın odağında ibadethaneler ve kamu binalarında güvenliğin artırılması, olası yangın ve acil sağlık durumlarına karşı hazırlık yer aldı.

Eğitimin teorik ve uygulamalı bölümlerini, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı adına Nazilli İtfaiye Amiri Akansel Serkan Kuru yürüttü. Katılımcılara hem kurumsal tedbirler hem de sahada uygulanabilir pratik yöntemler aktarıldı.

Yangın müdahalesi ve güvenlik tedbirleri:

Eğitimde yangınlarda doğru tahliye süreçleri, ibadethanelerde ve diğer kamu binalarında alınması gereken yangın güvenliği önlemleri ile yangın söndürme tüplerinin etkili kullanımı üzerinde duruldu. Teorik anlatımın ardından yapılan uygulamalarda, hızlı ve düzenli tahliye ile müdahalenin önemi vurgulandı.

Özellikle toplu ibadetlerin gerçekleştirildiği camilerde alınması gereken basit ancak hayati tedbirlerin bilinirliğinin artmasına çalışıldı. Eğitmen ekip, risklerin azaltılmasına yönelik pratik öneriler ve dikkat edilmesi gereken noktaları katılımcılarla paylaştı.

Temel ilk yardım uygulamaları:

Eğitimin bir diğer önemli bileşeni, acil sağlık durumlarında uygulanabilecek hayat kurtarıcı temel ilk yardım müdahaleleriydi. Katılımcılara kazalar ve ani rahatsızlıklarda ilk müdahale yöntemleri anlatıldı ve uygulamalı tatbikatlarla pekiştirildi.

Program boyunca din görevlilerinin, karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda doğru ve hızlı müdahalede bulunabilmelerinin gerekliliğine dikkat çekildi. Eğitim sonunda ibadethanelerde ve kamu binalarında güvenliğin sağlanmasına katkılarından dolayı Nazilli İtfaiye Amirliği ekiplerine teşekkür edildi.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE, YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ, ACİL DURUMLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE TEMEL İLK YARDIM UYGULAMALARI ANLATILDI.