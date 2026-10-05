Dolar 49,1621 +0,10%
Euro 55,1715 +0,04%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.598,99 +0,44%
EUR/USD 1,1230 +0,06%
Brent Petrol 100,33 +0,01%
--°

Sultanhisar'da dijital beceri adımı: bilgisayar operatörlüğü kursu başlıyor

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi, Aydın'da bilgisayar operatörlüğü kursu açıyor; başvurular e-Yaygın sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Sultanhisar'da dijital beceri adımı: bilgisayar operatörlüğü kursu başlıyor

Kursun amacı ve kapsamı:

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılacak Bilgisayar Operatörlüğü Kursu, vatandaşların bilgisayar kullanımına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Kursun temel hedefi, dijital okuryazarlık düzeyini artırmak ve günlük yaşam ile iş süreçlerinde teknoloji kullanımını kolaylaştırmaktır.

Yerel düzeyde düzenlenen bu tür eğitimlerin, bireylerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı ve iş gücü piyasasında rekabet gücünü desteklediği biliniyor. Katılımcıların kurs sayesinde bilgisayarla ilgili temel bilgi ve pratik yetkinlikleri edinmesi hedefleniyor.

Başvuru süreci:

Kursa katılmak isteyen vatandaşların başvuruları e-Yaygın sistemi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak için e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılması gerekiyor. Yetkililer, başvuruların bu kanal aracılığıyla tamamlanması gerektiğini duyurdu.

Başvuru ve kayıt için hatırlatmalar:

İlgililerin, başvuru işlemlerini e-Yaygın üzerinden eksiksiz tamamlamaları önem taşıyor. Kayıt ve katılım koşullarıyla ilgili ayrıntılar hakkında bilgi edinmek isteyenler, Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi üzerinden yönlendirmeleri takip edebilirler.

Bilgisayar Operatörlüğü Kursu, Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde gerçekleşecek ve başvuruların e-Yaygın üzerinden alınması istendi.

(ARŞİV FOTO) - SULTANHİSAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BÜNYESİNDE AÇILACAK BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU...

(ARŞİV FOTO) - SULTANHİSAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BÜNYESİNDE AÇILACAK BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU İÇİN BAŞVURULAR E-YAYGIN SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINACAK.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Terörsüz Türkiye tartışılacak: tarih, siyaset ve ekonomi ekseninde panel
images

Geleceğin çevrecileri yetişiyor: Erzincan'da öğrencilere sıfır atık eğitimi
images

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi
images

Üniversiteler arasında yeni akademik diyalog: EBYÜ ve Ankara Üniversitesi buluşt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: Çaycuma'da 4 yaralı

Gece yarısı devrilen kamyondan yollar kapya biberle doldu

Gerze'de kaçak içki üretimine polis baskını

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp