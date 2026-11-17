sultanhisar'da hane ziyaretleri:

Sultanhisar Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi kapsamında ilçede hane ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Ali Ekber Ateş, vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Projenin temel amacı, mahalle ve köylerdeki ihtiyaçların yerinde dinlenmesi ve doğrudan iletişim kurulması olarak açıklandı.

ziyaret edilen haneler:

Kaymakam Ateş, ilçede ikamet eden Emine Eryiğit ve Salih Milaslı'yı evlerinde ziyaret etti. Hanelerde bir süre sohbet eden Ateş, ailelerin gündelik yaşamlarına ilişkin görüşlerini aldı ve onların talepleri hakkında bilgi edindi.

doğrudan iletişim ve beklentiler:

Ziyaretlerde vatandaşların görüş ve beklentileri dinlendi; Kaymakam Ateş, katılımcılara misafirperverlikleri için teşekkür etti. Proje kapsamında yapılan bu tür görüşmelerin, ihtiyaçların yerinde tespit edilmesine ve ilgili birimlerle iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE "AİLE OCAĞIMIZ SULTANHİSAR" PROJESİ KAPSAMINDA HANE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜREN KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ, İLÇEDE YAŞAYAN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ.