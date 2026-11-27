Sultanhisar’da köklerine dönüş: ata tohumu fidelerine yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Sultanhisar ilçesinde ata tohumlarından üretilen fideler ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtımda marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri vatandaşlara ulaştırıldı ve ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Dağıtım ve yerel katılım:

Fide dağıtımına Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde geçmişten bu yana sürdürülen çalışmada, belediyeye ait fidanlıklarda yetiştirilen fideler farklı ilçelerde ücretsiz olarak vatandaşlara sunuluyor.

Amaç ve halkın tepkisi:

Çalışmanın temel hedefi, Ata Tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınması olarak ifade edildi. Dağıtıma katılan Sultanhisarlılar, yerli üretime verilen destek için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti ve uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SULTANHİSAR’DA DAĞITILAN MARUL, LAHANA, KARNABAHAR VE BROKOLİ FİDELERİ VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.