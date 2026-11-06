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Sultanhisar’da okul öncesi öğretmenleri yenilikçi öğrenme için güçlerini birleştirdi

Sultanhisar’da Cumhuriyet Anaokulu ev sahipliğinde toplanan okul öncesi öğretmenleri, yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını ve ortak projeleri planlayarak deneyim paylaştı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sultanhisar’da okul öncesi öğretmenleri yenilikçi öğrenme için güçlerini birleştirdi

Yenilikçi öğrenme odaklı ilçe toplantısı:

Sultanhisar ilçesinde, Yenilikçi Öğrenme Toplulukları Projesi çerçevesinde okul öncesi öğretmenlerine yönelik bir ilçe toplantısı düzenlendi. Toplantı, Cumhuriyet Anaokulunda gerçekleştirildi ve eğitimin niteliğini artırmaya yönelik adımların ele alındığı bir platform sağladı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burcu Tanrıverdi Yılmaz ile proje ilçe temsilcisi olan Cumhuriyet Anaokulu öğretmeni Ebru Kaymak başkanlık etti. Toplantı, ilçedeki okul öncesi öğretmenlerinin geniş katılımıyla gerçekleşti ve hem uygulama hem de planlama boyutlarında kapsamlı görüş alışverişine sahne oldu.

Toplantıda ele alınan konular:

Gündemde öncelikle okul öncesi eğitimde kullanılabilecek yenilikçi öğrenme yaklaşımları vardı. Öğretmenler, sınıf içi uygulamalarda deneyimlerini paylaştı; erken çocukluk döneminde aktif öğrenme, oyun temelli etkinlikler ve öğrenci merkezli yöntemlerin nasıl yaygınlaştırılabileceği tartışıldı. Ayrıca öğretmenler arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yöntemler masaya yatırıldı.

Planlanan çalışmalar ve izlenecek adımlar:

Toplantıda, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve ilerleyen dönem için planlanan faaliyetler hakkında görüşler aktarıldı. Katılımcılar; ortak atölye çalışmaları, gözlem ve geri bildirim mekanizmaları ile uygulama paylaşımlarıyla yenilikçi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. Tartışmalarda, koordinasyonun artması ve uygulama örneklerinin sistematik şekilde çoğaltılması gerektiği vurgulandı.

Sonuç olarak toplantı, ilçedeki okul öncesi eğitimde kaliteyi yükseltmeyi ve öğretmenler arasında sürdürülebilir bir iş birliği ağı kurulmasını amaçlayan somut ve ortak adımların planlanmasına zemin hazırladı. Bu çabaların, küçük yaş gruplarında öğrenme deneyimlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

AYDIN&#039;IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE, YENİLİKÇİ ÖĞRENME TOPLULUKLARI PROJESİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ...

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE, YENİLİKÇİ ÖĞRENME TOPLULUKLARI PROJESİ KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK İLÇE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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