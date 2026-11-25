Sultanhisar'da öğrenciler su ürünleri ve balık tüketimi hakkında bilgilendirildi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, 21 Aralık Dünya Balıkçılık Günü çerçevesinde Zafer Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte ortaokul öğrencilerine su ürünleri ve balık tüketiminin önemi anlatıldı. Programı düzenleyen Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, okulda görevli öğretmenlerle birlikte öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Eğitimin içeriği:

Etkinlikte, müdürlükte görevli gıda mühendisi ve veteriner hekimler sunumlar gerçekleştirerek su ürünlerinin insan beslenmesindeki yeri, balık tüketiminin sağlık açısından taşıdığı önem ve su ürünlerinin sağlıklı beslenmedeki rolünü anlattı. Sunumlarda, balık ve diğer su ürünlerinin içerdiği besin öğeleri ile düzenli ve bilinçli tüketimin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi.

Öğrencilerin yaş grubuna uygun görseller ve örneklerle yapılan anlatımlarda, su ürünlerinin hangi besin öğelerini sağladığı, hangi tüketim alışkanlıklarının tercih edilmesi gerektiği ve güvenli tüketim şartları gibi temel konular ele alındı. Gıda mühendisleri ve veteriner hekimler, su ürünlerinin saklanması ve hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktaları da vurguladı.

Amaç ve farkındalık:

Programın temel amacı, öğrencilerin su ürünleri konusundaki bilgi düzeyini artırmak ve bilinçli tüketim konusunda farkındalık oluşturmak olarak belirtildi. Etkinlikle hem balık tüketiminin beslenme açısından önemi pekiştirilmek hem de genç yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması hedeflendi.

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu tür etkinliklerin, yerel düzeyde su ürünleri bilincini artırmaya katkı sağladığı ve öğrencilerin beslenme tercihlerine olumlu etkiler bırakmasının amaçlandığı ifade edildi.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE 21 ARALIK DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ KAPSAMINDA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE SU ÜRÜNLERİ VE BALIK TÜKETİMİNİN ÖNEMİ HAKKINDA EĞİTİM VERİLDİ.