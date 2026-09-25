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Sultanhisar'da rehber öğretmeni olmayan okullarda yönlendirme sorumluluğu konuşuldu

Nazilli RAM'in Sultanhisar'daki bilgilendirmesinde, rehber öğretmeni olmayan okulların öğrenciler için ihtiyaç tespiti ve yönlendirme görevleri ele alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sultanhisar'da rehber öğretmeni olmayan okullarda yönlendirme sorumluluğu konuşuldu

Sultanhisar'da rehberlik bilgilendirmesi yapıldı:

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Nazilli Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından, kurumlarında rehber öğretmen bulunmayan okulların idarecilerine yönelik bir bilgilendirme gerçekleştirildi. Toplantıda, okullarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin temel ilkeleri ve uygulama esasları paylaşıldı.

öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yönlendirme:

Programda öncelikle öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi süreçleri üzerinde duruldu. Katılımcılara, ihtiyaç tespitinin okul içi gözlem, öğretmen ve aile iletişimi ile nasıl destekleneceği anlatıldı ve gerekli görülen durumlarda izlenmesi gereken yönlendirme süreçlerinin temel adımları aktarıldı.

idarelerin görev ve sorumlulukları:

Bilgilendirmede ayrıca okul idarelerinin görev ve sorumlulukları açıklandı. Rehber öğretmeni bulunmayan okullarda idarecilerin hangi noktaları takip etmesi gerektiği, kayıt ve izleme sorumlulukları ve gerektiğinde dış kaynaklara yönlendirme süreçlerinde koordinasyonun önemi vurgulandı.

Katılımcılara, süreçlerin şeffaf ve izlenebilir olmasının önemi hatırlatıldı; böylece öğrencilerin ihtiyaçlarına zamanında müdahale edilmesi ve uygun yönlendirmelerin yapılması hedeflendi. Nazilli RAM tarafından sağlanan bilgilendirme, okulların rehberlik hizmetlerinde standartlaşmaya katkı sağlamayı amaçladı.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE, KURUMLARINDA REHBER ÖĞRETMEN BULUNMAYAN OKULLARIN İDARECİLERİNE...

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE, KURUMLARINDA REHBER ÖĞRETMEN BULUNMAYAN OKULLARIN İDARECİLERİNE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETLERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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