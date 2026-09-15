Sultanhisar'da tarım müdürlüğünde bayrak değişimi

sultanhisar ilçe tarım ve orman müdürlüğünde görev değişimi

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev süresi sona eren Taner Bozbek görevini devrederek, yerine atanan Bekir Pişkin göreve başladı. Her iki müdür de yeni görev düzenlemesinin ardından Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş'i makamında ziyaret etti.

ziyaret ve takdir:

Ziyarette Kaymakam Ali Ekber Ateş, ilçede görev yaptığı süre boyunca sunduğu hizmetlerden dolayı Taner Bozbek'e teşekkür etti. Kaymakam Ateş, Bozbek'e çalışmaları için Başarı Belgesi takdim ederek bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

hayırlı olsun dilekleri:

Aynı görüşmede Kaymakam Ateş, göreve yeni başlayan Bekir Pişkin'e hayırlı olsun temennilerini iletti ve yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Yapılan kısa görüşme, müdürlükteki görevlendirme sürecinin resmiyet kazandığını ve ilçe yönetimiyle uyumun sürdürüleceğini gösterdi.

SULTANHİSAR İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV SÜRESİ SONA EREN TANER BOZBEK’İN YERİNE BEKİR PİŞKİN GÖREVE BAŞLADI.