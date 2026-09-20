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Sultanhisar’da yeşil miras fidanlarla büyütülüyor

Sultanhisar Belediyesi farklı noktalarda süren ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil alanları artırıyor; dikilen fidanlar ilçe geleceğine yatırım.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sultanhisar’da yeşil miras fidanlarla büyütülüyor

ilçede yürütülen ağaçlandırma çalışmaları:

Sultanhisar Belediyesi ilçenin farklı noktalarında başlattığı ağaçlandırma seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Yeni fidanların toprakla buluşturulmasıyla hem kent içi yeşil dokunun güçlendirilmesi hem de halkın kullanımına açık alanların çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar, belediye ekiplerinin planlı dikim programı kapsamında yürütülüyor.

başkanın değerlendirmesi:

Osman Yıldırımkaya, ağaçlandırma çalışmalarının ilçenin dört bir yanına yayıldığını belirterek yeşil alanların artırılmasına önem verdiklerini ifade etti. Yıldırımkaya, dikilen her ağacın ilçenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: "Bugün diktiğimiz her ağaç, yarın çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miraslardan biri".

çevresel ve toplumsal etkiler:

Ağaçlandırma faaliyetleri çevrenin korunmasının yanı sıra yerel iklimi dengelemeye, hava kalitesini iyileştirmeye ve kent estetiğini güçlendirmeye katkı sağlıyor. Ayrıca bu tür uygulamalar, toplumun açık alan kullanımını artırarak sosyal yaşamı canlandırıyor ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakma hedefini somutlaştırıyor.

Belediye yetkilileri, programın düzenli takibinin yapılacağını ve dikilen fidanların bakımının öncelikli görevler arasında olduğunu belirtiyor. Planlanan yeni dikim alanları ile Sultanhisar genelinde yeşil dokunun sistematik olarak genişletilmesi amaçlanıyor.

SULTANHİSAR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA YÜRÜTÜLEN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI...

SULTANHİSAR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA YÜRÜTÜLEN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDERKEN, YEŞİL ALANLARIN ARTIRILMASI İÇİN YENİ FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULUYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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