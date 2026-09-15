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Sultanhisarlı öğrenciler Teknofest Türkiye finallerinde Aydın'ı temsil edecek

Sultanhisar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, öğretmenleriyle Kaymakam Ali Ekber Ateş'i ziyaret ederek TEKNOFEST finallerinde Aydın'ı temsil edecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Emre Koç

Sultanhisarlı öğrenciler Teknofest Türkiye finallerinde Aydın'ı temsil edecek

Sultanhisar'dan Teknofest yolculuğu

Sultanhisar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, hazırladıkları projelerle TEKNOFEST Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanarak Aydın'ı temsil etmeye hazırlanıyor. Başarılarını taçlandırmak için öğrenciler, danışman öğretmenleri, yöneticileri ve velileriyle birlikte ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette öne çıkan mesajlar:

Heyet, çalışma sürecini değerlendirmek ve destek paylaşımında bulunmak amacıyla makamında Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş'i ziyaret etti. Ziyarette, öğrencilerin finallere katılma haklarını kazanmasından duyulan gurur ve mutluluk paylaşıldı; ziyaret sırasında proje süreçleri ve final hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hazırlık süreci ve beklentiler:

Sultanhisar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, danışman öğretmenlerin koordinasyonunda final sürecine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ise elde edilen başarıdan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, öğrencilerin TEKNOFEST Türkiye Finallerinde Aydın'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirtti ve finalde başarılar diledi.

HAZIRLADIKLARI PROJELERLE TEKNOFEST TÜRKİYE FİNALLERİ’NE KATILMAYA HAK KAZANAN SULTANHİSAR BİLİM...

HAZIRLADIKLARI PROJELERLE TEKNOFEST TÜRKİYE FİNALLERİ’NE KATILMAYA HAK KAZANAN SULTANHİSAR BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ AYDIN'I TEMSİL EDECEK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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