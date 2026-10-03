Sultanlar Ligi'nde ilk hafta çekişmesi: Eczacıbaşı Peron zorlu seride güldü

eczacıbaşı peron zorlu beş sette nilüfer'i devirdi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin açılış haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Setler Eczacıbaşı perspektifinden 20-25, 19-25, 25-18, 25-19 ve 15-12 olarak sonuçlandı; maçın toplam süresi 140 dakika idi.
maç özeti:
Nilüfer Belediyespor, ilk iki sette etkili hücum ve blok çalışmalarıyla öne geçti ve 25-20, 25-19'luk skorlarla iki seti aldı. Eczacıbaşı Peron ise üçüncü sette dengeyi kurarak 25-18'le skoru değiştirdi; dördüncü seti de 25-19 kazanarak maçı beşinci sete taşıdı. Final setinde Eczacıbaşı son bölümde üstünlüğünü koruyup 15-12 ile galibiyete ulaştı ve geri dönüş yaptı.
istatistikler, süre ve hakemler:
Salon: TVF Bursa Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Süre: 140 dakika (set süreleri: 29, 28, 29, 33, 21)
takımlar ve kadrolar:
Nilüfer Belediyespor: Buse, Gorecka, Ecenur, Yaasmeen, Cajic, Begüm, Merve (L), Öykü, Damla, Ramos, Zeynep Sıla
Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Elif, Simge (L), Dilay, Yaprak, Rettke, Dudova, Ishikawa
Maç, ilk haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti; Eczacıbaşı Peron'un geri dönüşü ve beş sette alınan galibiyet takımın sezon başlangıcına olumlu sonuç olarak yansıdı.
ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA NİLÜFER BELEDİYESPOR DEPLASMANINDA 20-25, 19-25, 25-18, 25-19 VE 15-12’LİK SET SKORLARIYLA 3-2 GALİP AYRILDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!