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Sultanlar Ligi'nde ilk hafta çekişmesi: Eczacıbaşı Peron zorlu seride güldü

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Sultanlar Ligi ilk haftasında Nilüfer Belediyespor'u kritik beş sette 3-2 yenerek sezonu galibiyetle açtı; maç 140 dakika sürdü.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sultanlar Ligi'nde ilk hafta çekişmesi: Eczacıbaşı Peron zorlu seride güldü

eczacıbaşı peron zorlu beş sette nilüfer'i devirdi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin açılış haftasında Eczacıbaşı Peron İstanbul, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Setler Eczacıbaşı perspektifinden 20-25, 19-25, 25-18, 25-19 ve 15-12 olarak sonuçlandı; maçın toplam süresi 140 dakika idi.

maç özeti:

Nilüfer Belediyespor, ilk iki sette etkili hücum ve blok çalışmalarıyla öne geçti ve 25-20, 25-19'luk skorlarla iki seti aldı. Eczacıbaşı Peron ise üçüncü sette dengeyi kurarak 25-18'le skoru değiştirdi; dördüncü seti de 25-19 kazanarak maçı beşinci sete taşıdı. Final setinde Eczacıbaşı son bölümde üstünlüğünü koruyup 15-12 ile galibiyete ulaştı ve geri dönüş yaptı.

istatistikler, süre ve hakemler:

Salon: TVF Bursa Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Süre: 140 dakika (set süreleri: 29, 28, 29, 33, 21)

takımlar ve kadrolar:

Nilüfer Belediyespor: Buse, Gorecka, Ecenur, Yaasmeen, Cajic, Begüm, Merve (L), Öykü, Damla, Ramos, Zeynep Sıla

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Elif, Simge (L), Dilay, Yaprak, Rettke, Dudova, Ishikawa

Maç, ilk haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti; Eczacıbaşı Peron'un geri dönüşü ve beş sette alınan galibiyet takımın sezon başlangıcına olumlu sonuç olarak yansıdı.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA NİLÜFER BELEDİYESPOR...

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA NİLÜFER BELEDİYESPOR DEPLASMANINDA 20-25, 19-25, 25-18, 25-19 VE 15-12’LİK SET SKORLARIYLA 3-2 GALİP AYRILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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