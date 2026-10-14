Sultanlar ligi'nde üçüncü hafta: Aras Kargo'dan geri dönüş ve ertelemeler

Sultanlar Ligi 3. hafta maçları tamamlandı:

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta mücadeleleri oynandı ve haftanın en dikkat çeken anlarından biri Aras Kargo ile Galatasaray Daikin arasındaki karşılaşma oldu. Birçok takım aldıkları net set sonuçlarıyla öne çıkarken, bir karşılaşma olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

haftanın öne çıkan maçı:

Aras Kargo, Galatasaray Daikin karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı çevirerek 3-2 galip geldi. Set skorları (22-25, 16-25, 25-18, 25-20, 15-9) olarak kayıtlara geçti ve mücadele takımın dirençli oyununu ve set sonlarındaki performansını öne çıkardı.

haftanın sonuçları:

Kuzeyboru 3 - Türk Hava Yolları 1 (18-25, 25-19, 25-20, 25-22)

Aras Kargo 3 - Galatasaray Daikin 2 (22-25, 16-25, 25-18, 25-20, 15-9)

Nilüfer Bld. Eker 3 - Afyon Bld. Yüntaş 0 (25-20, 25-20, 25-14)

İlbank 0 - Eczacıbaşı Peron İstanbul 3 (23-25, 17-25, 14-25)

V. Bank 3 - Zeren Spor 0 (25-23, 25-19, 27-25)

Manisa B.Şehir Bld. 1 - Beşiktaş 3 (26-24, 15-25, 22-25, 22-25)

Haftanın programında yer alan Fenerbahçe Medicana - Göztepe karşılaşması ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Müsabakanın yeni tarihi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından ilerleyen günlerde ilan edilecek.

Bu hafta ortaya konan sonuçlar, takımların form durumlarını ve kadro rotasyonlarını sınarken; ilerleyen haftalarda puan ve set dengelerinin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

V. BANK: 3 - ZEREN SPOR: 0