Sülye'de bağlarda verim ve kalite artışı bağbozumuna neşe kattı

Sülye'de bereketli bağlar

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde bu yıl bağlarda yaşanan üzüm verimi üreticilerin yüzünü güldürdü. Yöredeki elverişli hava şartlarının etkisiyle bağlarda rekolte ve kalite artışı görüldü. Bu olumlu tablo, köydeki bağbozumu dönemine ayrı bir heyecan kattı.

Sülye köyü sakinlerinden Tuna İşleyen, evinin hemen yanında yer alan bağındaki verimden oldukça memnun olduklarını belirtti ve 'Evin yanındaki üzüm bağımızda bu sene rekolte oldukça yüksek ve verimli oldu. Kalitesi de son derece güzel. Yöremizde bu yıl yaşanan üzüm bereketi tüm üreticilerimizin yüzünü güldürdü' ifadelerini kullandı.

bağbozumu heyecanı ve üretici memnuniyeti:

Köy genelinde bağbozumu çalışmaları sürerken üreticiler elde edilen kaliteli üründen memnuniyet duyuyor. Hasat sırasında hem verimin yüksek olması hem de ürün kalitesinin iyi seyretmesi, köyde ortak bir sevinç ve motivasyon kaynağı oluşturdu.

gelecek beklentileri:

Sülye köyündeki bu sezonluk verim artışı, üreticilerin önümüzdeki dönem için umutlarını güçlendirdi. Bağbozumu sürecinin tamamlanmasıyla birlikte köyde elde edilen ürünlerin hem aile ekonomisine katkı sağlaması hem de yöresel zenginliğin korunması bekleniyor.

EMET İLÇESİ SÜLYE KÖYÜNDE BAĞ BOZUMU HEYECANI