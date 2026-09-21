Dolar 48,7986 +0,08%
Euro 56,0017 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.873,87 -0,99%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,44 -3,88%
--°

Sülye'de bağlarda verim ve kalite artışı bağbozumuna neşe kattı

Sülye köyünde elverişli hava koşullarıyla bu yıl üzüm rekoltesi ve kalite arttı; Emetli üreticiler bağbozumunda yüksek verim ve memnuniyet yaşıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sülye'de bağlarda verim ve kalite artışı bağbozumuna neşe kattı

Sülye'de bereketli bağlar

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde bu yıl bağlarda yaşanan üzüm verimi üreticilerin yüzünü güldürdü. Yöredeki elverişli hava şartlarının etkisiyle bağlarda rekolte ve kalite artışı görüldü. Bu olumlu tablo, köydeki bağbozumu dönemine ayrı bir heyecan kattı.

Sülye köyü sakinlerinden Tuna İşleyen, evinin hemen yanında yer alan bağındaki verimden oldukça memnun olduklarını belirtti ve 'Evin yanındaki üzüm bağımızda bu sene rekolte oldukça yüksek ve verimli oldu. Kalitesi de son derece güzel. Yöremizde bu yıl yaşanan üzüm bereketi tüm üreticilerimizin yüzünü güldürdü' ifadelerini kullandı.

bağbozumu heyecanı ve üretici memnuniyeti:

Köy genelinde bağbozumu çalışmaları sürerken üreticiler elde edilen kaliteli üründen memnuniyet duyuyor. Hasat sırasında hem verimin yüksek olması hem de ürün kalitesinin iyi seyretmesi, köyde ortak bir sevinç ve motivasyon kaynağı oluşturdu.

gelecek beklentileri:

Sülye köyündeki bu sezonluk verim artışı, üreticilerin önümüzdeki dönem için umutlarını güçlendirdi. Bağbozumu sürecinin tamamlanmasıyla birlikte köyde elde edilen ürünlerin hem aile ekonomisine katkı sağlaması hem de yöresel zenginliğin korunması bekleniyor.

EMET İLÇESİ SÜLYE KÖYÜNDE BAĞ BOZUMU HEYECANI

EMET İLÇESİ SÜLYE KÖYÜNDE BAĞ BOZUMU HEYECANI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı
images

Samsun'dan çağrı: Karadeniz ticareti savaşın dışında tutulmalı
images

Kalecik'ten rekolte müjdesi: üzüm üretiminde 3 milyon 850 bin ton hedefi
images

Akhisar'da tarım ve zeytincilik fuarı ilkiyle sektörü buluşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adalet arayışındaki ailelerle bakanlıkta yol haritası görüşmesi

Güngören'de anbean kaydedilen kazada otomobil takla attı, sürücü yara almadan çıktı

Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı