Sumbas'ta art arda sarsıntı: güvenlik kamerası deprem anını kaydetti

Olayın ayrıntıları:

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde merkez üssü Sumbas olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, bölgede yaklaşık yarım saat içinde peş peşe üç sarsıntı olarak kaydedildi. İlk iki sarsıntı görece hafif hissedilirken, üçüncüsü daha güçlü ve daha uzun sürdü. Olayın ardından bazı vatandaşlar tedbir amacıyla evlerinden dışarı çıktı.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kameranın şiddetle sallandığı, ev içindeki bazı eşyaların sarsıntı nedeniyle hareket ettiği görülüyor. Kamera açılarından, kısa sürede gelen art arda depremlerin ev içinde gözle görülür titreşim ve eşya yer değiştirmesine yol açtığı kaydedildi.

Vatandaşların yaşadıkları:

Engelli vatandaş Furkan Ulusoy, yaşadıklarını şöyle anlattı: "15 dakika içerisinde üst üste 3 deprem hissettik. İlk ikisi çok şiddetli değildi ancak sonuncusu hem daha şiddetliydi hem de daha uzun sürdü. Zemin katta oturuyorum fakat engelim nedeniyle eve girip çıkarken asansör kullanmak zorundayım. Çok istemesem de mecburen asansöre binerek evden çıktım. Bu durum, depremin engelli vatandaşlar açısından ne kadar farklı ve zor bir boyutu olduğunu da ortaya koyuyor." Bir diğer vatandaş Recep Tayyip Öztoprak ise, "Gerçekten korkutucuydu. Az önce yine bir deprem oldu. Tam o sırada sosyal medyadan deprem haberlerine bakıyordum. Hatta ‘Deprem haberini beğenirken deprem oldu’ diye yorum yaptım. Umarım hiçbir yerde olumsuz bir durum yaşanmamıştır. İnşallah başka depremler de yaşamayız" dedi.

Valilikten açıklama:

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti şu ifadeleri kullandı: "İlimiz Sumbas merkezli 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Deprem sonrası ilgili kurumlarımızla ivedilikle koordinasyon sağlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır".

SUMBAS’TAKİ 5,2’LİK DEPREM GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI