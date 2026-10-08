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Sümer mahallesinde üç sokakta yol yenileme çalışması başladı

Nazilli Belediyesi, Dr. Ertuğrul Tetik liderliğinde Sümer Mahallesi 212, 397 ve 415 sokaklarda yol yenileme çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sümer mahallesinde üç sokakta yol yenileme çalışması başladı

çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik öncülüğünde ilçe genelinde yürütülen yol yenileme seferberliği, Sümer Mahallesi’nde yeni bir aşamaya geçti. Belediye ekipleri, ulaşım konforunu ve altyapı dayanıklılığını artırmak amacıyla mahallenin öncelikli ihtiyaçlarını tespit ederek planlı bir çalışma programı uyguluyor.

Çalışmaların koordinasyonunu sağlayan Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında sürdürdükleri yenileme faaliyetlerinin bir parçası olarak Sümer Mahallesi’nde yoğunlaştı. Hedef, sadece yollardaki bozulmaları gidermek değil; aynı zamanda mahallelerin günlük yaşamını kolaylaştıracak, güvenliği artıracak kalıcı düzenlemeler yapmak.

uygulanan sokak çalışmaları ve etki alanı:

Sümer Mahallesi’nde başlatılan müdahaleler öncelikle 212, 397 ve 415 Sokaklar üzerinde başladı. Bu sokaklarda zaman içinde yıpranan yüzeyler restore edilecek, olası altyapı zafiyetleri giderilecek ve ulaşım akışını rahatlatacak düzenlemeler hayata geçirilecek. Projenin ilerleyen aşamalarında ihtiyaca göre ek sokaklarda da benzer çalışmalar planlanıyor.

Belediye yönetimi, çalışmaların mahalle sakinleri üzerindeki kısa ve orta vadeli olumlu etkilerini vurguluyor; planlı yaklaşımla trafik güvenliği artacak, araç ve yaya hareketliliği rahatlayacak, günlük yaşam standartları yükselecek.

belediye bakışı ve yerel yönetim mesajı:

Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, özellikle halk arasında "Aşağı Nazilli" olarak bilinen bölgede yıllardır süren yol sorunlarını öncelikli sorun olarak ele aldıklarını belirtti. Tetik'in sözleri aynen şöyle: "Biz bu göreve Nazilli’nin her sokağına, her mahallesine eşit hizmet götürmek için geldik. Şehrimizin bazı bölgelerinde yıllardır devam eden yol sorunlarının farkındayız. Özellikle Aşağı Nazilli olarak bilinen bölgemizde vatandaşlarımızın uzun zamandır beklediği hizmetleri bir bir hayata geçirmek istiyoruz. Sümer Mahallemizde başlattığımız çalışmalar da bu kararlılığımızın bir göstergesi. Bizim belediyecilik anlayışımızda ayrım yok, bahane yok, hizmet var"

Yetkililer, yürütülen çalışmaların planlı ve programlı şekilde ilerleyeceğini, mahalle ihtiyaçlarının tek tek belirlenerek çözüm odaklı uygulamaların hayata geçirileceğini kaydediyor. Sümer Mahallesi'ndeki bu adım, Nazilli genelinde devam eden altyapı ve üstyapı dönüşümünün bir parçası olarak değerlendiriliyor.

SÜMER MAHALLESİ’NDE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

SÜMER MAHALLESİ’NDE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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