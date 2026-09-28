Dolar 48,9796 +0,13%
Euro 55,7617 +0,03%
Bist 12.537,64 -2,80%
Altın Gram 6.583,00 -3,26%
EUR/USD 1,1382 -0,10%
Brent Petrol 100,07 +2,70%
--°

Sümerbank fuar alanı Nazilli'nin ekonomisini ve kültürel mirasını canlandırmayı hedefliyor

Nuri Arslan, Sümerbank Basma Fabrikası'nı fuar ve sosyal yaşam alanına dönüştürecek 62 dönümlük projeyi tanıttı; tahsis sonrası hızla tamamlanacak.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:51

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Sümerbank fuar alanı Nazilli'nin ekonomisini ve kültürel mirasını canlandırmayı hedefliyor

Sümerbank alanı yeniden kent yaşamına entegre edilecek

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ile mavi liste ekibi, uzun yıllardır büyük bölümünün kullanılmadığı Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası alanında hazırlanan Sümerbank Fuar Alanı Projesi'ni yerinde tanıttı. Arslan, 1937 yılında hizmete giren fabrikanın Nazilli için hem tarihî hem ekonomik açıdan önemli bir miras olduğunu vurgulayarak, alanın kente yeniden kazandırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

projenin kapsamı:

Proje kapsamında yaklaşık 62 dönümlük alanın fuar merkezi ve sosyal yaşam odağı olarak değerlendirilmesi planlanıyor. Tasarım programında 10 bin metrekare kapalı ve 20 bin metrekare açık fuar alanı oluşturulması öngörülüyor. Ayrıca alanda açık hava sineması, müze, üretim tesisleri ve çeşitli sosyo-kültürel kullanım alanlarının yer alması bekleniyor. Bu bileşimle proje, hem ticari aktiviteleri hem de yerel kimliği öne çıkaracak etkinliklere ev sahipliği yapmayı amaçlıyor.

tarihi yapıların restorasyonu ve kullanım planı:

Sahada bulunan ve geçmişte memur lojmanı olarak kullanılan üç yapının restore edilmesi planlanıyor. Arslan, bu yapıların işlevlendirilmesiyle ilgili olarak birinin konaklama, birinin sosyal ihtiyaçlara dönük kullanım ve üçüncüsünün de dışarıdan gelecek iş insanları ile ticari faaliyet yürütenlerin kullanabileceği ofis ve home-ofis alanı olarak değerlendirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Eski basma üretimi döneminde satış yapılan bölümlerin de yeniden işlevlendirilmesi hedefleniyor; bu alanların Nazilli ve çevresine ait yöresel ürünlerin satışına ayrılması planlanıyor. Arslan, projenin özellikle Sümerbank alanının OSB ve otoyol güzergâhına yakınlığı sayesinde önemli bir tanıtım ve satış potansiyeline sahip olduğunu ifade etti; geçecek yoğun araç trafiğinin yöresel ürünlerin görünürlüğünü artıracağına dikkat çekti.

finansman, tahsis ve zamanlama:

Projede alışılmadık bir taahhüt de gündemde: Arslan, yöresel ürün satış alanlarının Ticaret Odası'na tahsis edilmesi halinde bu bölümlerin kaynak talep etmeden hayata geçirileceğini ve sürdürülebilirliğinin sağlanacağını söyledi. Sürecin ilerlemesi için Aydın Valiliği, milletvekilleri ve ilgili kurumlarla görüşmeler yürüttüklerini belirten Arslan, prosedürlerin olumlu ilerlediğini aktardı.

Süre konusu projede öne çıkan bir diğer ayrıntı: Arslan, tahsis işlemlerinin tamamlanmasının ardından projenin hızlıca uygulanabileceğini vurgulayarak, "İnşallah hep beraber, bölgemizdeki tüm üyelerimizle, yaşayan tüm çevre ilçeler dahil insanlarımıza biz bu Sümerbank’ın en azından bize tahsis edilen kısmını hızlı şekilde yapacağımızı tekrar taahhüt etmiş olalım. Biz 2 yıl dedik ama bütün prosedür hallolduktan sonra biz 1 yılda bile bu bahsettiğimiz projeyi hayata geçirebiliriz" ifadelerini kullandı. Bu söz, uygulamadaki hız hedefini ve öncelikli parçaların kısa zamanda devreye alınabileceğini gösteriyor.

Arslan projeyi tanıtırken, Sümerbank'ın Nazilli için sadece geçmişten kalma bir yapı olmadığını; doğru bir yaklaşımla kentin ekonomisine, ticaretine ve sosyal hayatına yeniden katkı sağlayacak bir değer olduğunu tekrar vurguladı.

Sunulan çalışma, hem kentsel dönüşüm hem de kültürel mirasın ekonomik değere dönüştürülmesi noktasında yerel aktörlerin rolünü ön plana çıkarıyor. Arslan’ın son sözleri projeye duygusal bir bağ da kazandırdı: "Atamızın mirasına sahip çıkmak" amacıyla hareket ettiklerini belirterek, hazırlanan projeyle bu mirasın Nazilli'ye geri kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

ARSLAN SÜMERBANK İÇİN TARİH VERDİ: &quot;BİR YILDA AYAĞA KALDIRILACAK&quot;

ARSLAN SÜMERBANK İÇİN TARİH VERDİ: "BİR YILDA AYAĞA KALDIRILACAK"

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güney Avrupa uçuşlarında sınırlı süreli indirim fırsatı: THY kampanyası
images

Hazır turşu tüketimi arttı, Kırşehir'de kaya tuzu satışları düştü
images

Dalında aylar sonra kayısı veren ağaçlar Kuluncak'ta dikkat çekiyor
images

Kadın girişimcilere bütüncül destek: Akbank'ın küresel raporda yer alan modeli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güney Avrupa uçuşlarında sınırlı süreli indirim fırsatı: THY kampanyası

Tarla gözetimi teknolojiyle değişiyor: uyarılar cepte, müdahale anında

Çıldır'da öğrencilere Cumhuriyet coşkusu: kros, satranç ve mangala yarışları

Belediye kursundan milli takıma: Cennet İrem Çetin'in yükselişi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi