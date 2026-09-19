Sumy'de sivil apartmana saldırı: iki kişi yaşamını yitirdi

Sumy'de apartmana saldırı

Rus ordusunun Sumy kentinde bulunan 9 katlı bir apartmana dün akşam yaptığı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden gelen ilk bilgiler, bombalamaların binanın orta katlarına isabet ettiğini gösteriyor.

Kurtarma çalışmaları:

Ukrayna yetkilileri, 3'üncü ve 4'üncü katların tam ortasına bomba isabet ettiğini ve enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan 4 kişi arasında bir çocuğun da bulunduğu aktarıldı. Kurtarılanların durumu ve hasarın boyutu hakkında detaylı tespitler devam ediyor.

Zelenskiy'in açıklamaları ve hedefler:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırıyı "son derece insanlık dışı" olarak nitelendirdi. Zelenskiy ayrıca Pavlohrad'daki bir klinik ve Kiev bölgesindeki lojistik merkezin de saldırıların hedefi olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna’nın her gün dile getirdiği şey tam olarak bu: Hayata yönelik bu vahşi saldırıları durdurma ihtiyacı. Şu anda ABD’nin saldırgana doğru sinyali gönderme şansı var: haklı bir baskı uygulanacağı ve savaşın sona ermesi gerektiği."

Olayla ilgili resmi soruşturmalar ve uluslararası tepkiler takip ediliyor; yetkililer bölgedeki sivil güvenliğinin sağlanması ve benzer saldırıların önlenmesi için çağrıda bulunuyor. Ailelere başsağlığı dilekleri iletildi.

RUSYA ORDUSUNUN UKRAYNA'NIN SUMY KENTİNDEKİ 9 KATLI APARTMANA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA EN AZ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.