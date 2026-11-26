Sunar Un gastromasa’da:

Sunar Yatırım’ın un sektöründeki markası Sunar Un, 26-27 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 11. Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansı ve Fuarı’nda yer aldı. Etkinlik kapsamında marka, fırıncılık, pastacılık ve unlu mamuller sektörüne yönelik ürün gamını ve profesyonellere yönelik çözümlerini tanıttı.

Standta gerçekleştirilen uygulamalarla ürünlerin farklı reçetelerdeki kullanım özellikleri ziyaretçilere aktarıldı; baklava, pasta ve börek gibi ürünlerin sunumlarıyla ürün performansı deneyimlendirilirken ziyaretçilere ürünlere doğrudan temas etme imkânı sağlandı.

Hüner konsepti ve ürün uygulamaları:

Sunar Un Grup Müdürü Kerem Çomu, Bu yıl 11.’si düzenlenen Gastromasa’da Sunar Un olarak olmaktan çok mutluyuz ve memnunuz. Şu anda Türkiye’nin en yeni ve en teknolojik un fabrikasına sahibiz. Bu teknolojinin altyapısını oluştururken Türkiye’nin çok farklı bölgelerinden özenle seçtiğimiz buğdayları Gastromasa’da şeflerimizle buluşturuyoruz ve şu andaki ilgiden de oldukça mutluyuz. Ürünlerimizi vatandaşlarla buluşturmak için baklava ustamız, pasta şefimiz, börek ustamız tamamı burada bu lezzetleri sunuyor şu anda. Tüm müşterilerimizi, standımıza davet ediyoruz ve bu lezzetleri tatmasını istiyoruz. Ürünlerimizi tüm Türkiye’de bayilerimizden de talep edebilirler ve bu kaliteyi kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Sadece un özelinde değil aslında biz burada Hüner adı altında bir konsept tanıtıyoruz. Hüner’in içerisinde Hüner Baklavalık Un, Hüner Baklavalık Yağ ve Hüner Baklavalık Nişasta. Aslında fıstık haricindeki tüm ürünleri biz müşterilerimize sunabiliyoruz. Baklava konusunda iddialıyız

Hüner çatısı altındaki ürünler özellikle baklava üretimine odaklanırken, marka profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun reçeteler ve uygulama desteği sunduğunu vurguladı. Bu yaklaşım, üretim süreçlerinden son kullanıcıya ulaşana dek kalite kontrolünü öne çıkarıyor.

Biyoplastik çözümler ve sürdürülebilirlik:

Sunar Yatırım Pazarlama Direktörü Burcu Ozaslan, Sunar Yatırım olarak mutfak kategorisi, gıda grubu markalarımızla buradayız. Sunar Un, Sunar Yağ, Sunar Mısır markalarımızın çeşitli ürünleri burada ve çok güzel tanıtımlar yapıyoruz şeflerimizle. Ama bizim için çok heyecan verici bir şey daha var. Bugün burada biyoplastik ürünlerimizi de getirdik. Mısır nişastasından ürettiğimiz 180 günde doğada çözülen ürünlerimiz de burada. COP31’de tanıttığımız ürünlerimiz oldu. Akabinde de buraya da getirdik. Dünyayı değiştiren ürünler. Ben çok heyecanlıyım. Gastromasa’ya 2. katılımımız ve dünya gastronomisiyle buluşmak Sunar kadar önemli bir sanayi ve ihracat şirketi için çok değerli. Çok ilgi görüyoruz. Çünkü özel bir standımız var. Baklava ustamız burada, pastacılık ustamız burada, dünya mutfağı özel börek serisi, farklı deneyimler yaşatıyoruz. Bence biz de buradaki en heyecan verici markalardan biriyiz

Ozaslan ayrıca ürün gamı içinde yer alan biyoplastik ambalajların ve tek kullanımlık ürünlerin mısır nişastasından üretildiğini vurguladı. Bu ürünlerin doğada çözünme süresinin yaklaşık 180 günde olduğunu söyleyerek sürdürülebilirlik ve ihracat potansiyeline dikkat çekti.

Sunar’ın biyoplastik üretimini yapan NP şirketi aracılığıyla poşet, pipet, kaşık ve taşıma torbası gibi ürünler geliştiriliyor. Firma, COP31 gibi uluslararası etkinliklerde bu ürünlerin kullanımına yönelik örnekler sunmuş ve söz konusu çözümlerin ihracat performansında olumlu etkileri olduğunu aktarıyor.

Etkinlik boyunca Sunar Un, profesyonel mutfaklara yönelik ürün tanıtımlarını sürdürecek ve ziyaretçilere Hüner konseptini deneyimleme fırsatı sunmaya devam edecek.

Sunar Un fırıncılık ve pastacılıkta ürün uzmanlığını Gastromasa'ya taşıdı