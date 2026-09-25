Sunar Un'dan profesyonel mutfaklara uzmanlık teklifi: IBAKTECH 2026'da

Sunar Un IBAKTECH 2026'da profesyonellerle buluşuyor

Sunar Un, 14-17 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek IBAKTECH 2026'da Sunar Profesyonel ve Hüner Baklavalık Serisi ürünleriyle sektör profesyonellerinin karşısına çıkıyor. Şirket, fuar süresince hem ürünlerini tanıtacak hem de profesyonel üretimin gereksinimlerini yerinde değerlendirme fırsatı elde edecek.

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, fuara ilişkin olarak şunları söyledi: "IBAKTECH, profesyonel üretim sektörünün ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen özel ürünlerimizi paydaşlarımızla buluşturmak için çok önemli bir platform. Pastacılık, fırıncılık, baklava ve börekçilik gibi sektörlerimizin ihtiyaç ve beklentilerine özel ürünler geliştirmeye ve bu gelişime katkı sağlayacak çözümler sunmaya devam edeceğiz".

Fuarun rolü ve hedeflenen paydaşlar:

IBAKTECH 2026, gıda endüstrisinin profesyonel aktörlerini bir araya getiren bir platform olarak Sunar Un için yalnızca ürün sergileme değil, aynı zamanda doğrudan geri bildirim toplama ve saha ihtiyaçlarını tespit etme olanağı sağlıyor. Şirket, pastacılık, fırıncılık, baklavacılık ve börekçilik gibi farklı üretim alanlarına yönelik uzmanlığını sahada paylaşmayı ve paydaşlarla uygulamaya dönük çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Fuar standında ziyaretçilere sunulacak ürün gamı içinde Sunar Profesyonel serisinin yanı sıra, baklava özelindeki ihtiyaçlara yönelik tasarlanmış Hüner Baklavalık Serisi öne çıkacak; bu ürünlerle üretimde standardizasyon ve süreklilik hedefleniyor.

Üretim yatırımı ve ürün geliştirme yaklaşımı:

Sunar Un, üretim tecrübesini teknoloji, otomasyon ve Ar-Ge yatırımlarıyla bütünleştirerek profesyonel üreticilerin standardizasyon, verimlilik ve sürdürülebilir kalite hedeflerine katkı sağlayacak ürünler geliştiriyor. Şirketin Osmaniye yerleşkesine ilişkin veriler süreç ve kapasite yatırımının somut göstergelerini sunuyor: 21 bin metrekarelik yerleşke içinde 12 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren tesis, 2024 yatırımı ile yıllık üretim kapasitesini 75 bin tondan 150 bin tona yükseltti.

Bu altyapı yatırımı, ürün geliştirme sürecinde teknoloji ve Ar-Ge'nin etkin kullanımını destekliyor; sonuç olarak farklı üretim dinamiklerine uygun, uygulamada karşılık bulan çözümler sunulabiliyor. Sunar Un'un baklavacılıktaki yaklaşımı, ürün geliştirmeyi tek bir girdiye indirgeyip değerlendirmek yerine üretim sürecinin bütününü ele alıyor.

Hüner Baklavalık ürünleri bu yaklaşımın örneklerinden biri: Hüner Baklavalık Un ile Hüner Baklavalık Yağ birbirini tamamlayan özellikler gözetilerek formüle edildi. Bu bütünsel bakış, lezzet, doku, katman yapısı ve üretim standardı üzerinde doğrudan etkili olacak şekilde tasarlandı.

Sunar Un, IBAKTECH 2026'da sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurarak geri bildirim toplayacak ve profesyonel mutfakların değişen ihtiyaçlarına göre ürün portföyünü geliştirmeye devam edecek. Fuardaki temaslar, şirketin Ar-Ge odaklı yaklaşımını sahada test etme ve uygulamaya dönük çözümler üretme hedefini güçlendirecek.

SUNAR YATIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO’SU MUSTAFA NURİ ÇOMU, PROFESYONEL ÜRETİM SEKTÖRÜNÜN DEĞİŞEN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDEREK, YÜKSEK KALİTE STANDARTLARINI KARŞILAYAN YENİLİKÇİ ÜRÜNLER GELİŞTİRDİKLERİNİ BELİRTTİ.