Suncuk'ta iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Olayın gelişimi:

Düzce'nin Suncuk köyünde, Sebahattin Yeşildağ'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin duyduğu yoğun duman sonrası bölgeden gelen ihbar, kısa sürede yetkililere iletildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Boğaziçi ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaştı ve yangına müdahale etmeye başladı. Ahşap yapının yangına hassas olması nedeniyle ekipler, alevlerin yayılmasını önlemeye öncelik verdi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Müdahalenin ardından ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı geniş kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Söndürme ve soğutma sırasında evin diğer bölümlerine yangının sıçramaması için gerekli tedbirler alındı; ekipler bölgeyi titizlikle denetledi ve güvenlik önlemlerini sürdürdü.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz belli olmadığından, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılacak teknik ve yerinde tespit çalışmalarının ardından yangının nedenine ilişkin resmi açıklama yapılacağı bildirildi.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; hasar tespiti ve soruşturma süreci devam ediyor.

DÜZCE’NİN SUNCUK KÖYÜNDE SEBAHATTİN YEŞİLDAĞ’A AİT İKİ KATLI AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.