Sungurlu'da güreş geleneği canlandı: 750 pehlivan kıyasıya yarıştı

Sungurlu yağlı pehlivan güreşleri 15. kez coşkuyla gerçekleştirildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 15'incisi yapılan Geleneksel Sungurlu Yağlı Pehlivan Güreşleri Akçalı Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Sungurlu Belediyesi'nin düzenlediği organizasyona 36'sı başpehlivan olmak üzere toplam 750 pehlivan katıldı. Güreşleri Çorum Valisi Ali Çalgan, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş izledi.

katılım ve sonuçlar:

Gün boyu süren müsabakalarda başpehlivanlar arasındaki finalde Mehmet Yeşil Yeşil ile Ali Gürbüz karşılaştı; final mücadelesini kaybeden Ali Gürbüz'ü mağlup eden Mehmet Yeşil Yeşil başpehlivan kemerinin sahibi oldu. Organizasyonun 14 yıllık aranın ardından yeniden yapıldığını vurgulayan yetkililer, katılımın ve izleyici ilgisinin yüksek olduğunu belirtti.

düzenleyenlerin değerlendirmesi:

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere organizasyonla ilgili olarak, "Burası güreşin önemli merkezlerinden birisi. Bizim önemli güreşçilerimiz var. Bugün güzel bir katılım oldu. Hem Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül hem de Valimiz, milletvekilimiz, il teşkilatlarımızla güzel bir birliktelik oldu. Güzel bir coşku var. Bütün başpehlivanlarımız dün Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaydılar, bugün buradalar. Kırkpınar pehlivanlarımız burada. Biz Sungurlu güreşlerine Anadolu'nun Kırkpınar'ı diyoruz. 36 baş pehlivan, 750 civarında pehlivanımız var. İnşallah bundan sonra daha büyüklerini yapacağız" dedi.

MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Güreşler milletimizin öz sporudur. Bizler de güreş sporunun gelişmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Federasyon temsilcisi olarak söz alan Federasyon Başkanı Akyol ise Çorum'un güreşteki önemine dikkat çekti ve organizasyonu övdü: "Çorum güreşte çok önemli bir ilimiz. Sungurlu da çok önemli bir noktada. Belediyemizin güreş organizasyonuna iştirak ettik. Burada çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir emek var. Türkiye'nin en önemli başpehlivanları buradalar. Geleneksel, minder güreşlerini desteklemeye devam ediyoruz. Çorum da tarihte şampiyonlar, olimpiyat şampiyonu çıkartmış bir şehrimiz."

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil de organizasyonun kalitesi ve zemin hakkındaki memnuniyetini dile getirerek, Sungurlu Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür etti ve etkinliğin "Anadolu'nun Kırkpınarı" simgesi olarak devam etmesini temenni etti.

FİNALDE RAKİBİ ALİ GÜRBÜZ'Ü MAĞLUP EDEN MEHMET YEŞİL YEŞİL, BİRİNCİ OLDU.