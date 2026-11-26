Süper Film Ambalaj, EcoVadis 2026 değerlendirmesinde altın madalyayı tekrar aldı:

Süper Film Ambalaj, SANKO Holding iştiraki olarak katıldığı EcoVadis’in 2026 sürdürülebilirlik değerlendirmesinde yeniden Altın Madalya almaya hak kazandı. Şirket, 2025’te elde ettiği skoru 2026’da daha da yükselterek bu seviyeyi korudu ve böylece son iki yılda aynı başarıyı tekrarlamış oldu.

Değerlendirme kriterleri ve şirketin performansı:

EcoVadis, firmaların çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uygulamalarını Çevre, Çalışma ve İnsan Hakları, Etik ve Sürdürülebilir Tedarik başlıkları altında toplam 21 kriter üzerinden inceliyor. Süper Film, bu kapsamda yürüttüğü uygulamalar ve raporlama yaklaşımlarıyla değerlendirmede öne çıktı. Şirket, dört yıldır katıldığı değerlendirmede son iki yılda altın madalya seviyesine ulaşarak istikrarlı bir gelişim sergiledi.

Süper Film’in puanını yükselten alanlar arasında çevresel yönetim uygulamaları, etik süreçleri, karbon ve kaynak yönetimine ilişkin çalışmaları ile şeffaf raporlama uygulamaları bulunuyor. Şirket, karbon ve su ayak izi hesaplamalarını ISO standartlarıyla uyumlu şekilde yürütüyor ve enerji ile kaynak verimliliğine yönelik yatırımlarına devam ediyor.

Sürdürülebilirlik hedefleri ve uygulamalar:

Genel Müdür Ozan Güven, şirketin 2023 ve 2024 yıllarında Gümüş Madalya aldıktan sonra 2025’te Altın Madalya ile ödüllendirildiğini, 2026’da ise skoru daha da yükselterek madalyayı korumaktan memnun olduklarını belirtti. Güven, değerlendirme sonuçlarını sahadaki uygulamalarla bütünleştirmenin önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Üretim kapasitemizdeki artış, global ölçekte faaliyet gösteren müşterilerimizin artan ve değişen taleplerine daha hızlı, daha güvenilir ve daha planlı karşılık verebilmemizi sağlıyor".

Güven ayrıca şirketin hedeflerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) ile uyumlu belirlediklerini ve ilerlemeyi yönetim kurulu düzeyinde takip ettiklerini söyledi: "Hedeflerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) ile uyumlu belirliyor ve ilerlemeyi yönetim kurulu düzeyinde takip ediyoruz".

Güven, ilerlemeyi ölçülebilir verilerle izlemeye devam edeceklerini vurgulayarak şunları ekledi: "2023 ve 2024’te Gümüş Madalya, 2025’te Altın Madalya aldık. 2026’da ise hem madalyamızı koruduk hem de bir önceki yılın skorunu daha da yükselttik. Bu sonuç, şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını yıllar içinde istikrarlı biçimde geliştirdiğini gösteriyor. Büyüyen üretim kapasitemizle birlikte sürdürülebilirlik çalışmalarımızı da aynı ölçekte geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu başarıya emek vererek katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlerlememizi ölçülebilir verilerle takip etmeye devam edeceğiz".

Ürünler, tedarik zinciri ve regülasyon hazırlıkları:

Çevresel stratejiler kapsamında Süper Film, 2024’te Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTi) sürecini başlattı ve Ekim 2025’te kısa vadeli emisyon azaltım taahhüdünü SBTi’ye sundu; hedeflerin doğrulanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ürün portföyünde SUPCYCLE, PETCYCLE, SUPRENEW ve PETRENEW gibi geri dönüştürülmüş içerikli, yenilenebilir hammaddeli ve mono-materyal çözümler yer alıyor.

Sosyal ve yönetişim boyutunda şirket, tedarik zincirini çevresel ve sosyal kriterler çerçevesinde yönetmeyi hedefliyor; tedarikçileri dijital bir değerlendirme ve risk izleme platformu üzerinden takip ediyor ve bu sürecin kapsamını genişletmeyi planlıyor. Ayrıca Avrupa Birliği Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) gibi yeni düzenlemelere hazırlık kapsamında Avrupa pazarı için geri dönüşüme uygun tasarım ilkeleri doğrultusunda ürün geliştirme çalışmaları yapıyor.

Şirketin açıklamalarına göre elde edilen EcoVadis başarısı, hem iç süreçlerin hem de ürün ve tedarik zinciri uygulamalarının sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olarak geliştiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SANKO HOLDİNG’İN AMBALAJ SEKTÖRÜNDEKİ İŞTİRAKİ SÜPER FİLM AMBALAJ, ECOVADİS’İN 2026 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİNDE YENİDEN ALTIN MADALYAYA LAYIK GÖRÜLDÜ.