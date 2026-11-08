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Süper Lig 11. hafta: bugün oynanacak var hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında bugün oynanacak dört karşılaşmanın VAR atamaları açıklandı; Beşiktaş-Gençlerbirliği ve Fenerbahçe-Çorum FK dahil.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Süper Lig 11. hafta: bugün oynanacak var hakemleri açıklandı

maç takvimi ve hakem atamaları:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında bugün oynanacak dört karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) atamaları resmi olarak duyuruldu. Lig takvimi içindeki bu maçlarda saha hakemlerinin yanı sıra VAR ekipleri de belirleyici rol oynayacak.

gün içinde öne çıkan atamalar:

Günün en geç maçında Beşiktaş, saat 21.00'de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Müsabakada saha hakemi Atilla Karaoğlan görev alırken, VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik bulunacak; AVAR olarak ise Candaş Elbil yer alacak.

Diğer dikkat çeken randevuda Fenerbahçe, saat 16.00'da Çorum FK'ya konuk olacak. Maçın orta hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak açıklandı. Bu karşılaşmada VAR görevini Fabio Melo üstlenecek ve AVAR olarak Mehmet Emin Tuğral görevlendirildi.

diğer gün içi atamalar:

Saat 13.30'de oynanacak Çaykur Rizespor - Erzurumspor maçında VAR koltuğuna Ferhan Kestanlıoğlu oturacak.

Saat 18.30'de başlayacak Corendon Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasında ise VAR görevi Pol Van Boekel'e verildi.

Lig yönetimi tarafından açıklanan bu atamalar, hafta içindeki mücadelelerin akışında ve maç içi tartışmaların çözümünde merkezi bir role sahip olacak. Takımlar ve taraftarlar, hakem ekiplerinin kararlarını maç süresince yakından takip edecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE BUGÜN OYNANACAK 4 MAÇIN VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) BELLİ OLDU....

TRENDYOL SÜPER LİG’DE BUGÜN OYNANACAK 4 MAÇIN VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) BELLİ OLDU. (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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