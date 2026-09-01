Dolar 48,2505 +0,04%
Euro 56,0983 +0,41%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.976,61 +0,35%
EUR/USD 1,1621 +0,29%
Brent Petrol 88,53 +2,80%
--°

Süper Lig 3. haftasında dev maçlar: büyük galibiyetler ve Trabzonspor'a sürpriz yenilgi

Süper Lig'de 3. haftada Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş galip gelirken Trabzonspor sürpriz yenilgi yaşadı; hafta 31 golle tamamlandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 00:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Süper Lig 3. haftasında dev maçlar: büyük galibiyetler ve Trabzonspor'a sürpriz yenilgi

hafta özeti:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı. Beşiktaş, ligde yeni ekiplerden Çorum Futbol Kulübü’nü konuk ederken maç 8 gole sahne oldu ve siyah-beyazlılar mücadeleyi 6-2 kazandı. Karşılaşmada yeni transfer Vlahovic hat-trick yaparken takımına büyük katkı sağladı. Haftanın diğer dikkat çekici sonucu ise Trabzonspor’un deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısında 2-1 mağlup olması oldu.

haftanın öne çıkan noktaları:

Sezona puan kaybıyla başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, üst üste ikinci haftalarını da kazandı. Galatasaray, Göztepe karşısında 3-2'lik skorla sahadan galip ayrılarak puanını 7'ye yükseltti. Fenerbahçe ise Samsun deplasmanından 2-0'lık skorla 3 puanı alarak haftayı 6 puanla kapattı. Ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada da gol atıldı ve toplam 31 gol kaydedildi.

maç sonuçları ve kısa notlar:

Gençlerbirliği: 1 - Erzurumspor FK: 1

Konyaspor: 1 - Kocaelispor: 2

Gaziantep FK: 1 - Çaykur Rizespor: 2

Galatasaray: 3 - Göztepe: 2

Eyüpspor: 2 - Alanyaspor: 1

Başakşehir: 1 - Kasımpaşa: 1

Samsunspor: 0 - Fenerbahçe: 2

Amed SF: 2 - Trabzonspor: 1

Beşiktaş: 6 - Çorum FK: 2

Hafta, hücum hattlarının ön plana çıktığı ve ligin üst sıraları için rekabetin erken dönemde hareketlendiği bir periyot olarak kayda geçti.

BEŞİKTAŞ: 6 - ÇORUM FK: 2

BEŞİKTAŞ: 6 - ÇORUM FK: 2

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivrikaya: Beşiktaş atmosferi bizi baskı altına aldı, ders çıkaracağız
images

Yüzüncü maçında Rıdvan farklı galibiyetle gurur duydu
images

Italiano üç kulvarda en iyisini hedefliyor
images

Amed'in sürpriz galibiyeti sonrası trabzonspor'da sorgu ve motivasyon çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüzüncü maçında Rıdvan farklı galibiyetle gurur duydu

Italiano üç kulvarda en iyisini hedefliyor

Amed'in sürpriz galibiyeti sonrası trabzonspor'da sorgu ve motivasyon çağrısı

Orkun Kökçü: derbi için özgüvenle gideceğiz, Dusan’a da ihtiyacımız var

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı