Süper Lig 3. haftasında dev maçlar: büyük galibiyetler ve Trabzonspor'a sürpriz yenilgi

hafta özeti:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı. Beşiktaş, ligde yeni ekiplerden Çorum Futbol Kulübü’nü konuk ederken maç 8 gole sahne oldu ve siyah-beyazlılar mücadeleyi 6-2 kazandı. Karşılaşmada yeni transfer Vlahovic hat-trick yaparken takımına büyük katkı sağladı. Haftanın diğer dikkat çekici sonucu ise Trabzonspor’un deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısında 2-1 mağlup olması oldu.

haftanın öne çıkan noktaları:

Sezona puan kaybıyla başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, üst üste ikinci haftalarını da kazandı. Galatasaray, Göztepe karşısında 3-2'lik skorla sahadan galip ayrılarak puanını 7'ye yükseltti. Fenerbahçe ise Samsun deplasmanından 2-0'lık skorla 3 puanı alarak haftayı 6 puanla kapattı. Ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada da gol atıldı ve toplam 31 gol kaydedildi.

maç sonuçları ve kısa notlar:

Gençlerbirliği: 1 - Erzurumspor FK: 1

Konyaspor: 1 - Kocaelispor: 2

Gaziantep FK: 1 - Çaykur Rizespor: 2

Galatasaray: 3 - Göztepe: 2

Eyüpspor: 2 - Alanyaspor: 1

Başakşehir: 1 - Kasımpaşa: 1

Samsunspor: 0 - Fenerbahçe: 2

Amed SF: 2 - Trabzonspor: 1

Beşiktaş: 6 - Çorum FK: 2

Hafta, hücum hattlarının ön plana çıktığı ve ligin üst sıraları için rekabetin erken dönemde hareketlendiği bir periyot olarak kayda geçti.

BEŞİKTAŞ: 6 - ÇORUM FK: 2