Süper lig 5. haftası: Galatasaray liderliğe yükseldi, Fenerbahçe puan kaybetti

haftanın özeti:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Galatasaray evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti. Beşiktaş ise konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 yendi. Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı; Trabzonspor Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Galatasaray 13 puanla lider durumda, Beşiktaş 12 puana ulaştı. Haftada oynanan 9 müsabakada toplam 25 gol kaydedildi.
maç sonuçları:
Beşiktaş: 3 - Erzurumspor FK: 0
Samsunspor: 1 - Çorum FK: 5
Eyüpspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2
Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 0
Alanyaspor: 2 - Göztepe: 2
Gençlerbirliği: 1 - Kasımpaşa: 2
Galatasaray: 1 - Kocaelispor: 0
Amed SF: 5 - Başakşehir: 0
Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 0
istatistikler:
Haftanın en golcü takımları 5'er golle Çorum FK ile Amed SF oldu.
AMED SF: 5 - BAŞAKŞEHİR: 0
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