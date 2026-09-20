Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş maçında uluslararası var görevi Guillermo Cuadro Fernandez

maç bilgileri:
Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
hakem kadrosu:
Müsabakayı sahada yönetecek başhakem Ali Şansalan olurken, yardımcılıkları Anıl Usta ve Mehmet Kısal üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler olarak bildirildi.
var ve avar:
Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda uluslararası isim Guillermo Cuadro Fernandez yer alacak. Fernandez'in yanında AVAR görevini ise Abdullah Bora Özkara yürütecek.
AMED SPORTİF FAALİYETLER - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR'I GUİLLERMO CUADRO FERNANDEZ OLDU
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