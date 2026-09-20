Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş maçında uluslararası var görevi Guillermo Cuadro Fernandez

Diyarbakır Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş maçında VAR olarak Guillermo Cuadro Fernandez görev yapacak.