Dolar 48,7744 +0,03%
Euro 56,0402 +0,07%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.914,84 -0,35%
EUR/USD 1,1486 -0,03%
Brent Petrol 97,86 -1,44%
--°

Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş maçında uluslararası var görevi Guillermo Cuadro Fernandez

Diyarbakır Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş maçında VAR olarak Guillermo Cuadro Fernandez görev yapacak.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş maçında uluslararası var görevi Guillermo Cuadro Fernandez

maç bilgileri:

Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

hakem kadrosu:

Müsabakayı sahada yönetecek başhakem Ali Şansalan olurken, yardımcılıkları Anıl Usta ve Mehmet Kısal üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler olarak bildirildi.

var ve avar:

Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda uluslararası isim Guillermo Cuadro Fernandez yer alacak. Fernandez'in yanında AVAR görevini ise Abdullah Bora Özkara yürütecek.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR&#039;I GUİLLERMO CUADRO FERNANDEZ OLDU

AMED SPORTİF FAALİYETLER - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR'I GUİLLERMO CUADRO FERNANDEZ OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbulspor, Elvin Mendy'nin anjiyo sonuçlarını paylaştı
images

Deplasmanda Kayserispor, Mardin 1969 Spor’un direncini 1-0’lık skorla geçti
images

Misafir tribününde koltuk kırımı maç sonrası stadyuma zarar verdi
images

Cizre'de futbol şenliği: Amed'in Beşiktaş zaferi sokakları coşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı