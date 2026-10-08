Süper Lig 7. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig 7. hafta hakem listesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yapılan duyuruya göre Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında görev alacak hakem atamaları belli oldu. Haftanın maçları 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak.
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Ozan Ergün
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
11 Ekim Pazar:
13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak
16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Ekim Pazartesi:
20.00 Eyüpspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
TFF tarafından yayımlanan bu atamalarla birlikte kulüpler ve taraftarlar ilgili maçların hakem kadrolarını resmi listeden takip edebilecek. Açıklanan program, haftanın maç akışına göre düzenlenmiştir.
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.
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