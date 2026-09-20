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Süper Lig maçında beklenmedik mola: sulama sistemi devreye girdi

Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş karşılaşmasının 37. dakikasında saha sulama sistemi açıldı; maç yaklaşık 1 dakika durdu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 20:57

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Süper Lig maçında beklenmedik mola: sulama sistemi devreye girdi

saha sulama sistemi maçta beklenmedik molaya neden oldu:

Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sıra dışı bir an yaşandı. 37. dakikada sahanın sulama sistemi aniden devreye girdi ve oyun kısa süreli olarak durdu.

oyuncular suyla serinlemeye çalıştı:

Açılan su nedeniyle bazı oyuncular sahada serinlemeye çalışırken hakem oyunu yaklaşık 1 dakika durdurdu. Aradan sonra maç tekrar başladı ve karşılaşma normal akışına geri döndü.

AMED SPORTİF FAALİYETLER BEŞİKTAŞ MAÇI OYNANDIĞI ESNADA SAHA SULAMA SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ. BAZI...

AMED SPORTİF FAALİYETLER BEŞİKTAŞ MAÇI OYNANDIĞI ESNADA SAHA SULAMA SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ. BAZI OYUNCULAR SUYLA SERİNLEMEYE ÇALIŞIRKEN, YAKLAŞIK 1 DAKİKALIK ARANIN ARDINDAN MAÇ YENİDEN BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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