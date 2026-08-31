Süphan Dağı'nda yazın son gününde kar sürprizi

Süphan Dağı'nda beklenmedik beyaz örtü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı, ağustos ayının son gününde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

yağış ve sıcaklık değişimi:

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli doğal oluşumlarından olan dağın zirvesinde, yükselen rakım nedeniyle hava sıcaklığının düşmesiyle kısa süreli kar yağışı gözlemlendi. Zirveyi örten beyaz örtü, özellikle sabah saatlerinde belirgin oldu.

bölge halkı ve ziyaretçilerin tepkisi:

Bölge sakinleri, ağustos ayında kar görmenin yüksek kesimlerde sıcaklığın ne kadar ani değişebildiğini ortaya koyduğunu belirtti. Ortaya çıkan görüntüler doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti; birçok ziyaretçi manzarayı fotoğraflamak için bölgeye geldi.

Van Gölü'nün kuzeyinde yükselen Süphan Dağı'nın zirvesindeki kar, dağın eteklerindeki yaz mevsimi izleriyle keskin bir kontrast oluşturarak farklı bir panoramik görünüm sundu. Yetkililer ve bölge halkı, kısa süreli hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE BULUNAN 4 BİN 58 METRE RAKIMLI SÜPHAN DAĞI, AĞUSTOS AYININ SON GÜNÜNDE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.