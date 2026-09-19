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Şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı: 11 aylık bebek iddiası gündemde

Sivas'ın Divriği ilçesinde 9 gündür aranan 11 aylık Büşra ile ilgili gözaltına alınan M.K., jandarmadaki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:46

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı: 11 aylık bebek iddiası gündemde

Olayın gelişimi:

Sivas’ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan ailenin 11 aylık kızı Büşra için yaklaşık bir haftadır yapılan arama çalışmaları kamuoyunun dikkatini çekti. Ailenin bazı yakınlarının farklı beyanları yaşanan süreci karmaşıklaştırdı; ilk ihbarı yapan baba E.B. jandarmaya 10 gün önce kızlarının kaybolduğunu bildirmiş, bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı.

Soruşturmada ailenin ifadeleri:

Aile içinde çelişkili ifadeler öne çıktı. Anne E.B. önce bebeğin para karşılığı babası tarafından verildiğini, daha sonra ise eşinin bebeği öldürdüğü yönünde iddiada bulundu. Bu süreçte annenin de aralarında olduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ailenin diğer çocukları R.B. ve H.B. ise kardeşlerinin borç karşılığı canlı olarak verildiğini ileri sürdü.

Gözaltı, sorgulama ve adli kontrol:

Bu iddia üzerine, bebeği aldığı ileri sürülen M.K. Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde gözaltına alınıp Divriği’ye getirildi. Jandarmadaki yaklaşık 2 gün süren sorgulama sonrası savcılık kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K.’nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve iddiaları destekleyecek somut kanıt bulunmadığı belirtildi.

Olayda adı geçen kurumlar ve kişilerdeki ifadeler ile yapılan işlemler soruşturma dosyasında kayıtlı tutuluyor; adli süreç ve soruşturmanın ilerleyişine göre yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

AİLENİN DİĞER ÇOCUKLARININ İDDİASI ÜZERİNE BEBEĞİ BORÇ KARŞILIĞI ALDIĞI İLERİ SÜRÜLEN M.K....

AİLENİN DİĞER ÇOCUKLARININ İDDİASI ÜZERİNE BEBEĞİ BORÇ KARŞILIĞI ALDIĞI İLERİ SÜRÜLEN M.K., JANDARMADA SÜREN SORGU SÜRECİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ÇIKARTILDIĞI SAVCILIKLA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI(ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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