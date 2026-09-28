Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı, içinden kıyafet ve eşyalar çıktı

Gaziantep’te yol kenarında bulunan şüpheli çanta fünye ile etkisiz hale getirildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Küsget Sanayi Sitesi yakınlarında yol kenarında bırakılan bir çanta, çevredekilerin şüphesi üzerine güvenlik güçlerine bildirildi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

olayın gelişimi:

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile çevreleyerek bölgeyi kontrol altına aldı. Ekipler durumu derhal bomba imha uzmanlarına bildirdi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri uygulandı.

bomba imha çalışması ve bulgular:

Bomba imha uzmanları, önlem olarak sinyal kesici cihaz kullandıktan sonra çantayı fünye ile uzaktan patlattı. Patlama büyük bir gürültüyle gerçekleşti ve anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Patlamanın ardından çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı; olay yerinde başka bir tehdit tespit edilmedi.

Olayla ilgili güvenlik tedbirleri sürdürülürken, yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Bölgedeki vatandaşların duyarlılığı ve kolluk güçlerinin hızlı müdahalesi, olası bir riski önledi.

GAZİANTEP'TE ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI