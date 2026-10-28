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Sur'da kırmızı beyaz dalgası: gençlerin cumhuriyet yürüyüşü

Bulut Başarı ve Maya Koleji öğrencileri, 29 Ekim'de Diyarbakır Sur içinde bando, marşlar ve şiirlerle cumhuriyet coşkusunu kırmızı beyaza taşıdı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:06

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sur'da kırmızı beyaz dalgası: gençlerin cumhuriyet yürüyüşü

Sur'da cumhuriyet coşkusu gençlerin sesiyle yankılandı

Bulut Başarı Koleji ile Maya Koleji öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde düzenledikleri yürüyüşle kentin merkezini kırmızı beyaza boyadı. Etkinlik, Gazi Caddesi'ndeki Nebi Camii önünden başlayıp Sur İçkale Arkeoloji Müzesi yönüne doğru bando eşliğinde sürdü.

yürüyüş rotası ve katılım:

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinden öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte ellerinde Türk bayrakları taşıyarak marşlar ve alkışlarla yürüdü. Cadde boyunca esnaf ve vatandaşların verdiği destek, yürüyüşü sokaklara yayılan ortak bir kutlamaya dönüştürdü. Katılımcılar, tarihi dokunun içinde cumhuriyetin birleştirici ruhunu kent merkezine taşıdı.

öğretmenler ve öğrenciler ne söyledi:

Bulut Başarı Koleji Türkçe Öğretmeni Özen Çabuk, öğrencilerle birlikte cumhuriyet heyecanını paylaştıklarını belirterek, "Sokaklarda, caddelerde halkımızın verdiği olumlu tepkilerle karşılaştık. Cumhuriyetimizin 103. yılı hepimiz için kutlu olsun. Biz, Bulut Başarı Koleji olarak cumhuriyetin ışığında ilerleyen mutlu nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Maya Koleji Müzik Öğretmeni Emine Ay Demirel de etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Cumhuriyet, bizlere Atatürk'ün emanet ettiği en değerli mirastır. Bir öğretmen olarak en büyük sorumluluğumuz, cumhuriyetimizin değerlerini benimseyen, özgür düşünen ve geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte öğrenciler de duygularını dile getirdi. 5. sınıf öğrencisi Nusret Balcı, cumhuriyetin eşitlik ve özgürlük sunduğunu; 6. sınıf öğrencisi Ozan Eren Koç, vatan sevgisi ve çok çalışmanın önemini vurguladı. 4. sınıf öğrencisi Elif Arven Demircioğlu ise cumhuriyeti "özgürlük, mutluluk ve aydınlık bir gelecek" olarak tanımladı.

Yürüyüşün ardından öğrenciler cumhuriyet temalı şiirler seslendirdi ve bir dans gösterisi sundu. Tarihi sokaklarda yankılanan bu kutlama, okulların geleneksel etkinlikleri arasında yer alırken, Cumhuriyet'in birleştirici gücünü gençlerin sesiyle bir kez daha ortaya koydu.

Her iki okulun yetkilileri, bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmekten memnun olduklarını belirterek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tüm millet için kutlu olmasını diledi.

BULUT BAŞARI KOLEJİ VE MAYA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ, CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜNDE DİYARBAKIR’IN...

BULUT BAŞARI KOLEJİ VE MAYA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ, CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜNDE DİYARBAKIR’IN TARİHİ SOKAKLARINI KIRMIZI BEYAZA BÜRÜYEREK UNUTULMAZ BİR CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNE İMZA ATTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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