Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Sur'da üç aracın karıştığı kaza trafiği aksattı: 3 yaralı

Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kadya Caddesi'nde üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı, ekipler sevk edilip inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sur'da üç aracın karıştığı kaza trafiği aksattı: 3 yaralı

Sur'da zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kadya Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay ve müdahale:

Seyir halindeki üç araç çarpıştı. Kaza sonrası olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

Trafikte aksama ve soruşturma:

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik bir süre aksadı; araçların çekilmesiyle ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

KAZADA YARALANAN 3 KİŞİ, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN HASTANEYE...

KAZADA YARALANAN 3 KİŞİ, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı
images

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı
images

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı
images

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı