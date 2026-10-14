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Sur'da yeni 16 derslikli ilkokul için iş birliği protokolü imzalandı

Diyarbakır Valiliği ile Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi'ne 16 derslikli ilkokul yapımı için protokol imzaladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sur'da yeni 16 derslikli ilkokul için iş birliği protokolü imzalandı

Sur'da eğitim yatırımı için protokol

Diyarbakır Valiliği ile Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı arasında, Sur ilçesinde yaptırılacak olan 16 derslikli ilkokul binası için iş birliği protokolü imzalandı. Tören Valilik Hevsel salonunda gerçekleştirildi ve projenin yerel eğitim altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

Törende kimler yer aldı:

Törene Vali Murat Zorluoğlu, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler, vakıf heyetinden Meltem Menteşoğlu, Aslı Arslan, Şehla Ali Hasan ile İl Millî Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu katıldı. Katılımcılar, okulun Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi'nde inşa edileceğini ve bölgeye uzun vadeli katkı sağlayacağını vurguladı.

Projenin uygulanması ve devredilme süreci:

Protokol kapsamındaki okula ilişkin yapım sorumluluğunu vakıf üstlenecek. İnşaat tamamlandığında bina İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne devredilerek hizmete sunulacak. Vali Zorluoğlu, eğitime yapılan yatırımların şehir geleceği açısından önemine dikkat çekerek, destekleri için vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ İLE ANADOLU EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI ARASINDA SUR İLÇESİNDE YAPTIRILACAK...

DİYARBAKIR VALİLİĞİ İLE ANADOLU EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI ARASINDA SUR İLÇESİNDE YAPTIRILACAK 16 DERSLİKLİ İLKOKUL BİNASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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