Sürdürülebilir kalkınma yolunda Denizli: termal turizm ve jeotermal tarım-sanayi öncelikli

Denizli ekonomisinde sürdürülebilir öncelik

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kentin ekonomik geleceğine ilişkin değerlendirmesinde, Denizli'nin sahip olduğu doğal kaynaklar, üretim altyapısı ve insan gücünün daha yüksek katma değer üretecek şekilde kullanılmasının zaruri olduğunu belirtti. Erdoğan, ekonomik planlamada önceliğin sürdürülebilir kalkınma olmasının kent için hem istihdam hem de ihracat açısından belirleyici olacağını vurguladı.

termal sağlık turizmi hedefleri:

Erdoğan, Pamukkale ve Karahayıt başta olmak üzere dünya çapında tanınan termal kaynakların sağlık turizmi perspektifiyle değerlendirildiğinde Denizli'ye önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Mevcut tesislerin büyük bölümünün günübirlik ziyaretlere hizmet ettiğini belirten Erdoğan, konaklama süresini uzatacak yüksek standartlı, butik veya 5 yıldızlı termal sağlık ve konaklama tesisleri geliştirilmesinin gelirleri artıracağını söyledi. Bu noktada Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından hazırlanan '5 Yıldızlı Termal Sağlık ve Konaklama Tesisi Ön Fizibilitesi' raporunun yol haritası sunduğuna dikkat çekildi.

Erdoğan, termal sağlık turizminin fizik tedavi, rehabilitasyon ve wellness gibi yeni alt sektörlerin gelişmesini destekleyeceğini ve bu yatırımların yerel istihdamı artıracağına işaret etti. Aynı zamanda Pamukkale ve Akköy gibi koruma alanlarında bulunan kaynakların değerlendirilebilmesi için mevzuata uygun planlama gerekliliğine dikkat çekti.

jeotermal enerjiyle entegre tarım ve sanayi:

Denizli'nin jeotermal potansiyelinin yalnızca enerji üretimiyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Erdoğan, bu kaynağın tarım ve sanayiyle entegre edilmesinin kente katma değer sağlayacağını söyledi. Sarayköy'deki örnek uygulama olarak gösterilen Sarayköy Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin yıllık 15 bin ton sebze ve meyve üretimi hedefiyle faaliyet gösterdiğini ve yüksek oranlı kadın istihdamı sağladığını hatırlattı.

Erdoğan, benzer modellerin yaygınlaştırılmasını önererek yeni sera OSB'lerinin kurulabileceğini, yüksek teknolojili tarım uygulamalarının ve jeotermal destekli üretimin enerji maliyetlerini düşürürken çevre dostu üretimi güçlendireceğini söyledi. Bu yaklaşımın kırsal kalkınma ve kadın istihdamına doğrudan katkı sağlayacağı belirtildi.

mermer, teknik tekstil ve geri dönüşüm odakları:

Denizli'nin mermer ve doğal taş sektöründeki gücünün daha yüksek katma değere dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, ildeki mermer havzalarının ihracat odaklı teknolojiler, markalaşma ve katma değerli üretimle daha ileri taşınabileceğini vurguladı. Aynı şekilde teknik tekstil alanındaki yatırımların da rekabetçi ve katma değer üreten bir yapıya dönüştürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Erdoğan, ayrıca geri dönüşüm ve yapay zekâ destekli sürdürülebilirlik uygulamalarının üretimde verimliliği artırarak kaynak kullanımını iyileştireceğini belirtti. Bu alanların geliştirilmesinin, Denizli'nin üretim ve girişimcilik kültürüyle birleştiğinde kentin rekabet gücünü güçlendireceği ifade edildi.

Sonuç olarak DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 'Denizli'nin öncelikli ekonomi projeleri; termal sağlık turizmi ve jeotermal enerjiyle bütünleşmiş tarıma dayalı sanayi üzerine odaklanmalıdır' sözleriyle, kaynakların katma değere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, bu projelerin hayata geçirilmesiyle ilde sürdürülebilir kalkınma, istihdam artışı ve ihracat potansiyelinin güçleneceğini belirtti.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, DENİZLİ EKONOMİSİNİN GELECEĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNARAK, KENTİN SAHİP OLDUĞU DOĞAL KAYNAKLARIN, ÜRETİM ALTYAPISININ VE İNSAN GÜCÜNÜN DAHA YÜKSEK KATMA DEĞER OLUŞTURACAK ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ. ERDOĞAN, TERMAL SAĞLIK TURİZMİ İLE JEOTERMAL ENERJİYLE BÜTÜNLEŞMİŞ TARIMA DAYALI SANAYİNİN DENİZLİ’NİN ÖNCELİKLİ EKONOMİK ALANLARI ARASINDA YER ALMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI.