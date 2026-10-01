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Sürdürülebilir koyun projesinde sahada kapsamlı denetimler

Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Afyonkarahisar'da Sürdürülebilir Koyun Projesi kapsamındaki işletmelerde denetim ve yerinde inceleme yaptı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Emre Koç

Sürdürülebilir koyun projesinde sahada kapsamlı denetimler

saha çalışmaları ve denetimler:

Afyonkarahisar'da hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve yetiştiricilik şartlarının yerinde değerlendirilmesi amacıyla saha çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince, Sürdürülebilir Koyun Projesi kapsamında yer alan hayvancılık işletmelerinde denetim ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

yerinde inceleme ve değerlendirme:

Gerçekleştirilen ziyaretlerde işletmelerin mevcut durumu ile proje çerçevesinde yürütülen uygulamalar yerinde incelenerek değerlendirmelerde bulunuldu. İncelemeler, yetiştiricilik koşullarının tespiti ve proje uygulamalarının sahadaki görünümü üzerine yoğunlaştı.

Denetimler, bölgedeki hayvancılık uygulamalarının sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumunu izlemeye yönelik olarak sürdürülüyor ve saha çalışmaları kapsamında değerlendirmeler yapılmaya devam edilecek.

AFYONKARAHİSAR’DA HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN DESTEKLENMESİ VE...

AFYONKARAHİSAR’DA HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN DESTEKLENMESİ VE YETİŞTİRİCİLİK KOŞULLARININ YERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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