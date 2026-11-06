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Sürdürülebilirlikte örnek adım: BUSKİ'ye büyük ödül

BUSKİ, Bursa'nın su ihtiyacını karşılamaya ve su döngüsünün sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik proje ve yatırımlarıyla KalDer Bursa ve BUSİAD'tan büyük ödül aldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sürdürülebilirlikte örnek adım: BUSKİ'ye büyük ödül

Sürdürülebilirlikte örnek adım: BUSKİ'ye büyük ödül

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), sürdürülebilir su yönetimi alanında yürüttüğü proje ve yatırımlar nedeniyle takdir edildi. Kurum, KalDer Bursa Şubesi ile BUSİAD iş birliğiyle düzenlenen değerlendirme sonucunda ödüle layık görüldü.

ödül töreni ve katılımcılar:

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bursa Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen Başkan Vekili Osman Şahin katıldı. Ödül, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez ve BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu tarafından Başkan Vekili Osman Şahin, BUSKİ Genel Müdür Vekili Mesut Boz ve BUSKİ personeline takdim edildi.

değerlendirme kriterleri ve başarı:

Türkiye'de bir kamu kuruluşu olarak sürdürülebilirlik değerlendirme sürecine katılan BUSKİ, yapılan ölçümleme ve denetimler sonucunda 750 puanın üzerinde bir skor elde etti. Bu sonuç, kurumun hem altyapı yatırımları hem de suyun hayati döngüsünü korumaya yönelik uygulamalar bakımından öne çıktığını gösteriyor.

BUSKİ'nin gündeminde, Bursa'nın su ihtiyacını karşılamak ve suyun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla planlanan projeler ve altyapı iyileştirmeleri bulunuyor. Kurumun ödülle tescillenen performansı, şehir yönetiminin uzun vadeli su güvenliği hedefleriyle paralel bir başarı olarak nitelendirildi.

Yetkililer, ödülün hem kurum içi motivasyonu yükselttiğini hem de Bursa'da çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Tören ve değerlendirme süreci, kamu-özel sektör iş birliklerinin sürdürülebilirlik alanındaki etkisini gözler önüne serdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KALDER BURSA ŞUBESİ VE BUSİAD İŞ BİRLİĞİNDE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KALDER BURSA ŞUBESİ VE BUSİAD İŞ BİRLİĞİNDE VERİLEN ‘BURSA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜYÜK ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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