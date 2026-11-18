Malatya'da trafik kazası:

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Malatya-Adıyaman karayolu Sürgü Mahallesi mevkiinde saat 10.30'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kazanın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametine seyreden M.D. yönetimindeki 06 BCJ 034 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen S.Ö. idaresindeki S PQ 44 plakalı araç çarpıştı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan F.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA’DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI