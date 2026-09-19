Sürgü'de öğleden sonra çarpışma: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü mevkiinde, saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

kaza anı ve ilk müdahale:

İddiaya göre, seyir halinde olan M.E. yönetimindeki 44 ABN 398 plakalı Toyota marka otomobil ile A.Ş. (23) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

soruşturmanın seyri:

Otomobil sürücüsü olayın ardından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma devam ediyor.

MALATYA'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ