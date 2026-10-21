Surlarla çevrili Kale Çiftlik Sivas'ta 2027'de açılışa gün sayıyor

Sivas'ın yeni atraksiyonu: kale görünümünde bir çiftlik

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde, Deliilyas Beldesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde yapımı süren Kale Çiftlik Projesi, dış cephesindeki surları ve kale çağrışımı yapan mimarisiyle dikkat çekiyor. Proje, bölgenin hem turizm hem de tarım ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Projeyi başlatanlar ve ziyaret

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek proje alanında incelemelerde bulundu; çalışmalar hakkında iş insanı Yalçın Doğan’dan bilgi aldı. Projenin fikir babası merhum Zekeriya Doğan’ın girişimleriyle 2017 yılında başlayan iş, aile tarafından sürdürüldü. Valilik yetkilileri, projenin açılışının 2027 yılında yapılmasının planlandığını belirtti.

Projenin içerikleri ve faaliyetleri:

Çiftlik alanı, çevresini saran surları andıran duvarları ve kale görünümlü yapılarıyla örnek bir agro-turizm merkezi olarak şekilleniyor. Tesis kapsamında otel, günü birlik evler, çadır alanları ve çok sayıda sosyal donatı yer alacak. Ziyaretçiler için planlanan faaliyetler arasında ata binme, bisikletle Sarissa Antik Kent turu ve ATV turları bulunuyor.

Vali Şimşek, projenin Sarissa Antik Kent ile entegrasyonunun turistlerin bölgeye rahat ulaşımını ve kalışını kolaylaştıracağını vurguladı. Doğan ailesine bu yatırımı bölgeye kazandırdıkları için teşekkür etti.

Tarım üretimi hedefleri ve kapasite

Proje sadece turizme değil, aynı zamanda üretime de odaklanıyor. Açıklamaya göre tesiste 2 bin küçükbaş hayvan, 100 manda ve 500 Saanen keçisi bulunacak; burada süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünleri üretimi gerçekleştirilecek. Böylece bölge hem konaklama hem de yerel üretim açısından yeni bir ekonomik dinamizm kazanmayı hedefliyor.

Yetkililer, Kale Çiftlik Projesi’nin tamamlanmasıyla Altınyayla ve çevresindeki turizm hareketliliğinin artmasını, aynı zamanda kırsal ekonomiye somut katkılar sağlanmasını bekliyor.

SİVAS'IN ALTINYAYLA İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN VE GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKEN KALE ÇİFTLİK PROJESİ, ŞEHRİN TARIM VE TURİZM EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK.