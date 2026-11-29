Maç özeti:
TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta mücadelesinde Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Kepezspor ile karşılaştı. Karşılaşma tek golle tamamlandı ve konuk ekip Kepezspor 1–0 galip ayrıldı.
Maçın tek golünü 28. dakikada Oğuzhan Aydın kaydetti. Ev sahibi Altay, sezonun bu karşılaşmasında aradığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve skoru eşitleyemedi.
goller ve kartlar:
Gol: Oğuzhan Aydın (dk. 28) (Kepezspor)
Sarı kartlar: İsa Toygar, Mert, Salih (Altay); Bahadır, Oğuzhan Aydın, Abdurrahman, Erten (Kepezspor)
kadrolar ve değişiklikler:
Altay: Ulaş, Yunus (Mert dk. 46), Arif, Ahmet Yakup (Enes Türker dk. 86), Salih, Osman (Özay dk. 46), İsa Toygar (Efe Pehlivan dk. 76), Ahmet Enes, Ali (Oktay dk. 46), Mehmet Kaymaz, Mehmet Onur. Teknik Direktör: Tuna Üzümcü
Kepezspor: Erten, Turan Ali, Atakan, Burak, Fatih (Hüseyin dk. 52), Ergün, Ender, Oğuzhan Aydın (Özkan dk. 78), Bahadır, Abdurrahman, Tolga (Mehmet Eren dk. 70). Teknik Direktör: İskender Eroğlu
stat ve hakemler:
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Yunus Aytekin Atabek, Mehmet Lüle, Şuayip Çiçek
ALTAY, TFF 3. LİG 2. GRUP'TAKİ 14. HAFTA MÜCADELESİNDE EVİNDE KEPEZSPOR'A 1-0 MAĞLUP OLDU.
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