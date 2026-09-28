Sürsürü'de çatıda başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sürsürü Mahallesi'nde çatı yangını kontrol altına alındı

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi Yarenler Sokak'ta bir binanın çatısında yangın çıktı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilip yetkililere bildirildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, yangın 3 katlı binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, alevlerin binanın diğer katlarına sıçramasını önlemek için çalışma başlattı.

müdahale ve inceleme:

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda resmi kaynaklar tarafından can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ’DA BİR BİNANIN ÇATI KISMINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.