olay ve yakalama:
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan şahıs, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
emniyetin operasyonu:
Edinilen bilgiye göre, ekiplerce düzenlenen operasyonda nitelikli cinsel saldırı suçundan 21 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.
yasal süreç:
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan şahıs yakalandı
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