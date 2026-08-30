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Suruç'ta araç devrildi: aynı aileden dokuz kişi yaralandı

Şanlıurfa-Gaziantep D-400 karayolunda sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç devrildi; aynı aileden 9 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 20:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Suruç'ta araç devrildi: aynı aileden dokuz kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi mevkiinde, Şanlıurfa yönünden Gaziantep istikametine giden bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Yol üzerinde sürücünün kontrolü kaybetmesiyle yaşanan olayda araç takla attı ve hurdaya döndü.

Olayda, kaza yapan aracın plakasının 63 ANF 855 olduğu ve sürücünün isminin Y.K. olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Kaza, D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti.

Yaralılar ve yardım çalışmaları:

Kazada, aynı aileden 9 kişi yaralandı. Yaralananların isimleri sürücü Y.K. ile birlikte A.F., F.K., M.K., K.K., H.K., H.K., E.K. ve İ.H.K. olarak bildirildi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA’DA DEVRİLEN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 9 YARALI

ŞANLIURFA’DA DEVRİLEN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 9 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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