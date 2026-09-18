Suruç'ta dilencilik bahanesiyle eve girip ev sahibini bağladılar, 18 altın çalındı

Suruç'ta ev soygunu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşanan olayda, dilencilik bahanesiyle eve giren dört kadın, evde yalnız bulunan Şemse A.'yı etkisiz hale getirip sandalyeye bağladı ve değerli eşyaları alarak kaçtı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Müslüm A. işteyken meydana gelen olayda hırsızlar kapıyı çalarak içeri girdi. İddialara göre, hırsızların evde yalnız olan Şemse A.'nın ağzını bağlayıp yardım çağırmasını engelledikleri, ardından kadını bıçakla yaraladıkları ve sandalyeye bağladıkları belirtildi.

Hırsızlar, evdeki 18 cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alarak bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra eve gelen çocukları annelerini bağlı ve yaralı halde buldu; durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yaralı kadın, müdahalenin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede, kimliklerini belirledikleri kadınların başka bir ilçeden Suruç'a gelip olayı gerçekleştirdiklerini tespit etti. Zanlıları yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, kırsal yerleşim yerlerinde kapı önünde veya pazar çevresinde görülen dilencilik yöntemlerinin suça dönüşebildiğini gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer durumlarda bölge sakinlerinin dikkatli olmasını ve şüpheli davranışları derhal güvenlik güçlerine bildirmesini istiyor.

OLAY YERİNE GİDEN SAĞLIK EKİPLERİ, AYAĞINDAN BIÇAKLA YARALANAN KADINA İLK MÜDAHALEYİ YAPTIKTAN SONRA AMBULANSLA SURUÇ DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRDI.