Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Suruç'ta dilencilik bahanesiyle eve girip ev sahibini bağladılar, 18 altın çalındı

Suruç'un Aligör Mahallesi'nde dilencilik bahanesiyle eve giren dört kadın, Şemse A.'yı bıçakla yaralayıp sandalyeye bağlayarak 18 cumhuriyet altını ve para çaldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Suruç'ta dilencilik bahanesiyle eve girip ev sahibini bağladılar, 18 altın çalındı

Suruç'ta ev soygunu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşanan olayda, dilencilik bahanesiyle eve giren dört kadın, evde yalnız bulunan Şemse A.'yı etkisiz hale getirip sandalyeye bağladı ve değerli eşyaları alarak kaçtı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Müslüm A. işteyken meydana gelen olayda hırsızlar kapıyı çalarak içeri girdi. İddialara göre, hırsızların evde yalnız olan Şemse A.'nın ağzını bağlayıp yardım çağırmasını engelledikleri, ardından kadını bıçakla yaraladıkları ve sandalyeye bağladıkları belirtildi.

Hırsızlar, evdeki 18 cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alarak bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra eve gelen çocukları annelerini bağlı ve yaralı halde buldu; durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yaralı kadın, müdahalenin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede, kimliklerini belirledikleri kadınların başka bir ilçeden Suruç'a gelip olayı gerçekleştirdiklerini tespit etti. Zanlıları yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, kırsal yerleşim yerlerinde kapı önünde veya pazar çevresinde görülen dilencilik yöntemlerinin suça dönüşebildiğini gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer durumlarda bölge sakinlerinin dikkatli olmasını ve şüpheli davranışları derhal güvenlik güçlerine bildirmesini istiyor.

OLAY YERİNE GİDEN SAĞLIK EKİPLERİ, AYAĞINDAN BIÇAKLA YARALANAN KADINA İLK MÜDAHALEYİ YAPTIKTAN...

OLAY YERİNE GİDEN SAĞLIK EKİPLERİ, AYAĞINDAN BIÇAKLA YARALANAN KADINA İLK MÜDAHALEYİ YAPTIKTAN SONRA AMBULANSLA SURUÇ DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı
images

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaral...
images

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı
images

Kocasinan'da evinde ölü bulunan 55 yaşındaki kişinin ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü