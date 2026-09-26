Suruç'ta iki aileyi bölen kan davası 2 bin 500 kişinin huzurunda sona erdi

Barış töreniyle kan davası noktalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önce Bubık Şahin ve Hacıhıdır Yaşarsoy aileleri arasında başlayan husumet, 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanmıştı. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla taraflar bugün düzenlenen törenle aralarındaki anlaşmazlığı sonlandırdı.

İki yıllık arabuluculuk süreci:

Bölgedeki kanaat önderleri ile siyasi parti temsilcileri, taraflar arasındaki gerginliği çözmek için yaklaşık iki yıl süren yoğun bir arabuluculuk yürüttü. Arabuluculuk sürecinde yürütülen görüşmeler sonunda, aileler uzlaşma yolunu seçti ve barış kararını resmi hale getirdi.

Törenin içeriği ve verilen mesajlar:

Davet salonunda gerçekleştirilen programa her iki ailenin fertlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı; törene yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Okunan duaların ardından Bubık Şahin ve Hacıhıdır Yaşarsoy ailelerinin ileri gelenleri el sıkışarak husumete resmen son verdi. Törende yapılan konuşmalarda, bölgede toplumsal barışın ve kardeşliğin kalıcı kılınmasının önemi vurgulandı.

SURUÇ'TA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ HUSUMET BARIŞLA SON BULDU