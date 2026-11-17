soruşturma ve operasyon:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT ile Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında define ve tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Suçüstü yakalanan şahıslar arasında yer alan isimler yetkililerce M.İ., M.Y., R.Y., H.İ.A. ve R.A. olarak bildirildi. Ekipler, olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alarak arama ve tespit çalışmalarını sürdürdü.

ele geçirilen malzemeler:

Kazı yapılan alanda yapılan aramada çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 1 adet detektör, 1 adet detektör bataryası, 1 adet adaptör, 2 adet kablo, 1 adet kamış, 1 adet mono başlık ve 4 adet mono başlık tutacağı bulunuyor. Bu malzemeler delil niteliğiyle muhafaza altına alındı.

gözaltı ve soruşturma:

Gözaltına alınan şahıslar işlemler için karakola götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kazı faaliyetleriyle bağlantılı olabilecek diğer kişi veya unsurların belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

KAÇAK KAZI YAPAN 5 KİŞİ YAKALANDI