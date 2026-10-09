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Suruç'ta TEM ve JASAT işbirliğiyle 5 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Suruç'ta düzenlenen operasyonda silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y. yakalandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Suruç'ta TEM ve JASAT işbirliğiyle 5 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı.

Operasyon detayları:

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı, TEM ve JASAT ekiplerinin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, hakkında 'silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma' suçundan ceza bulunan M.Y. gözaltına alındı.

Adli işlemler:

Gözaltına alınan hükümlünün karakoldaki işlemleri sürüyor.

ŞANLIURFA’DA 5 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA’DA 5 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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